侯友宜視察土城路網工程 「未來房價可能超過板橋」

新北市長侯友宜今上午前往視察土城區永寧轉運站及金城交流道工程及拜訪土城長庚醫院，侯友宜表示土城有很好的醫院、現在房價已經很高，未來三鶯線、永寧轉運站、金城交流道完工後，預期房價可能超過板橋。

永寧微型轉運站位在捷運永寧站出口處，為新北市紓解桃園客運公車帶來的土城地區交通衝擊所設置的轉運站，花費2526萬元預計2月啟用。金城交流道則銜接金城路二段，造價27.2億元，預計2027年5月完工，紓解未來土城司法園區及當地車流。

新北市長侯友宜表示，金城交流道是司法園區、土城人口未來很重要交流道，目前工程進度17.9%超前1.74%，未來司法園區2026年完工後預期將有更多人居住。今天看了永寧轉運站、金城交流道工程進度，加上未來三鶯線通車，土城未來發展可期。

侯友宜說，司法園區未來更可能成為土城的區域中心，土城還有一個很好的長庚醫院，這些交通建設完成後未來土城就不得了，板橋沒有高速公路交流道，土城房價現在已經很高，未來土城的房價可能會超過板橋。

立委吳琪銘表示，金城交流道工程進度超前，完工後可解決北二高塞車問題，也紓解樹林、新莊車流，這條高速公路承擔非常重要的責任，未來完工後對土城居民是一大福音。

新北市議員江怡臻表示，土城生活機能日益完善，吸引越來越多人居住，但交通負荷也越來越大，希望轉運站和交流道能夠適度解決壅塞。江怡臻說，交流道和轉運站的周邊環境，務必同步做到位，例如因轉運站而新設永安街紅綠燈，不能導致出入不便，而土城國中周邊人行道環境，也應在中央經費核撥後盡速施工。

新北交通局長鍾鳴時表示，永寧轉運站配合捷運三鶯線及捷運萬大樹林線二期延伸，透過結合軌道及公路運輸，紓解土城地區及國道3號交通壅塞問題。金城交流道完工後，金城路將配套調整設置左轉專用車道，以降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，提升地區道路服務水準。