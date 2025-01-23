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春節前需求增 北農加強檢驗批發市場蔬果農藥殘留

中央社／ 台北23日電

北農產公司表示，農曆過年前，採購蔬果需求量增，為確保民眾吃得安心，今天至28日啟動抽驗批發市場蔬果農藥殘留，針對應節蔬果如棗子等加強檢驗，批發市場29日起休市。

台北農產運銷公司發布新聞資料指出，為滿足民眾在農曆春節前的採買蔬菜水果需求，已透過全省各地農會、合作社場及供應人，通知貨源提早因應加強蔬果調配供應。

北農表示，目前應節蔬果如高麗菜、青蒜、蘿蔔、芥菜、豌豆、桶柑、茂谷柑等品質及貨源都穩定，可供應民眾在過年時的需求。

北農指出，為因應市民在農曆春節前對蔬菜水果等民生必需品的需求，從1月24日至28日啟動春節供應加強作業，並延長交易時段。

此外，北農表示，農曆春節前夕全面啟動「春節前加強抽驗作業」，抽驗時間從1月23日至28日除夕，嚴格把關農產品安全。第一及第二果菜批發市場從29日起休市至2月2日。

北農指出，把關批發市場販售的食品安全絕不鬆懈，檢驗員從拍賣前一天的下午開始作業，產地供應蔬果到貨後，就執行抽驗農藥殘留；若檢驗不合格，拍賣前會攔截和銷毀，並搭配實名制資料庫系統，要求供應人停止供應10天，且會通知所屬農民團體及農政單位輔導，強化源頭自主管理及安全用藥管理。

北農表示，為因應農曆春節前的蔬果供應量增加，檢驗員從6人增至9人，增加檢驗量能比平日提升50%以上。今年加強重點檢測如甘藍、包心白菜、大芥菜和蘿蔔、橘子、棗子等應節及其他高風險蔬果品項，讓消費者能放心採買，安心享食過好年。

北農 抽驗 春節

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