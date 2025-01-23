影／新北支持特教照顧 1人有需求就開班

新北市教育局為滿足家長對特教生課後照顧托育需求，教育局長張明文今天表示，鼓勵各校推動集中式特教課後照顧，只要1人有需求即評估開辦，希望對弱勢幼兒提供免費服務，為特教生打造更好的學習環境。

張明文今天到秀山國小附幼與特幼生歡慶農曆新年，與每位學生一起做春聯並發送紅包給每位學生。張明文表示，新北課後照顧進入第13年，教育局今年開辦特教課後照顧只要1人有需求就開班，整年度針對特教照顧相關經費一年約7千萬都免費由政府支出，希望針對有需要的孩子有更好的學習環境。

張明文說，教育局特別重視弱勢學生照顧，課後照顧人力以1比4為原則，並以1比5為上限，幼兒園部分，除比照一班課後照顧每1到3位特幼生加置1名助理員，增加2人再增置1名助理員，集特班獨立成班者每班額外再加置1名，確保幼生學習及照顧獲得充分支持。至於普通班的課後照顧，收費從55元降到35元，寒暑假的8千元降到2千元，鼓勵各校彈性開班，希望結合公私立的資源，讓家長可以安心上班。