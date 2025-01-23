燈節賞起來！北市17間宮廟推蛇主燈、鑾轎燈「鑽轎腳」

台北燈節將在2月2日正式登場，今年除了燈節主燈首度移師至中山堂前廣場，北市府今年也與17間宮廟合作推賞元宵燈花燈，包括龍山寺、保安宮、慈祐宮、省城隍廟、台北天后宮等，營造滿滿元宵氣氛。

北市觀傳局表示，今年元宵節期間，共有17間宮廟加入響應台北燈節行列，其中3間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」，捷運西門站6號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」，以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵2025蛇年四海平安及人民幸福，皆為到訪遊客帶來新春祝福。

另外，艋舺龍山寺以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，以精美的工藝為遊客帶來新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，鼓勵傳承花燈製作技藝，更將於除夕夜發放福袋。

台北霞海城隍廟今年也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至2月12日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動，讓民眾採買逛街之餘，也能享受熱鬧年節氛圍。

觀傳局說，新春過年與元宵期間，北市宮廟響應合作除妝點美麗燈飾外，也特別提供發財金、小提燈等年節小物。另台北地下街也在2月2日至16日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈，歡迎⺠眾到訪臺北，體驗臺北現代與傳統交融的城市魅力。