快訊

柯文哲昨戒護探視…柯爸被開3日內病危通知 知情人士曝：插管搶救

中國漫記／TikTok難民湧入小紅書 跨時空回信「李華」

再會蘭陽艦／熱艦接收時創多個第一 海軍刻意邀扁宋見證

聽新聞
0:00 / 0:00

燈節賞起來！北市17間宮廟推蛇主燈、鑾轎燈「鑽轎腳」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
各家宮廟將以獨特的方式展現新春元宵氛圍(圖為2024 台北燈節趣味創意攝影比賽臺灣省城隍廟獎)
各家宮廟將以獨特的方式展現新春元宵氛圍(圖為2024 台北燈節趣味創意攝影比賽臺灣省城隍廟獎)

台北燈節將在2月2日正式登場，今年除了燈節主燈首度移師至中山堂前廣場，北市府今年也與17間宮廟合作推賞元宵燈花燈，包括龍山寺、保安宮、慈祐宮、省城隍廟、台北天后宮等，營造滿滿元宵氣氛。

北市觀傳局表示，今年元宵節期間，共有17間宮廟加入響應台北燈節行列，其中3間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」，捷運西門站6號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」，以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵2025蛇年四海平安及人民幸福，皆為到訪遊客帶來新春祝福。

另外，艋舺龍山寺以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，以精美的工藝為遊客帶來新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，鼓勵傳承花燈製作技藝，更將於除夕夜發放福袋。

台北霞海城隍廟今年也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至2月12日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動，讓民眾採買逛街之餘，也能享受熱鬧年節氛圍。

觀傳局說，新春過年與元宵期間，北市宮廟響應合作除妝點美麗燈飾外，也特別提供發財金、小提燈等年節小物。另台北地下街也在2月2日至16日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈，歡迎⺠眾到訪臺北，體驗臺北現代與傳統交融的城市魅力。

元宵節 北市 燈會 花燈 霞海城隍廟

延伸閱讀

超萌！睽違6年北市恢復小提燈 「小Q」亮相發放時間地點出爐

北市空品已達不健康紅色等級 環局：今晚影響至明天凌晨

跟宮廟借發財金600元 他還金帶千元鈔問：可否找400元？

高雄女宮主為金紙錢打死信徒2審判9年半 兩共犯殺人無罪

相關新聞

北市一殯改建停車場首曝光！年初一至初五開放免費停車

原北市第一殯儀館拆除後已改建為停車場，日前全新落成，名為「北市第一停車場」將於春節初一至初五開放，提供小客車免費停車服務...

超萌！睽違6年北市恢復小提燈 「小Q」亮相發放時間地點出爐

台北燈節將在2月2日正式登場，市長蔣萬安上任後，台北燈節睽違6年後，今年將恢復發放小提燈，今天小提燈正式亮相，以今年生肖...

牌位不算殯葬設施 新北議員憂鶯歌5萬牌位樓事件再起

新北市民政局日前將「新北市殯葬管理自治條例」草案送新北市議會審議，希望強化殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為，但「牌位」不算...

影／新北支持特教照顧 1人有需求就開班

新北市教育局為滿足家長對特教生課後照顧托育需求，教育局長張明文今天表示，鼓勵各校推動集中式特教課後照顧，只要1人有需求即...

燈節賞起來！北市17間宮廟推蛇主燈、鑾轎燈「鑽轎腳」

台北燈節將在2月2日正式登場，今年除了燈節主燈首度移師至中山堂前廣場，北市府今年也與17間宮廟合作推賞元宵燈花燈，包括龍...

首屆「健康永續獎」 新北5醫院獲16大獎、勇冠六都

台灣永續能源研究基金會首度舉辦台灣健康永續獎，新北轄內5家醫院獲16項大獎，是大贏家。市長侯友宜頒獎給得獎的醫院，強調透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。