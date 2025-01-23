北市一殯改建停車場首曝光！年初一至初五開放免費停車

原北市第一殯儀館拆除後已改建為停車場，日前全新落成，名為「北市第一停車場」將於春節初一至初五開放，提供小客車免費停車服務，北市殯葬處表示，共開放315個車位，初期僅提供小客車停車服務。

殯葬處表示，為迎接新春佳節，特別在初一至初五開放全新落成的第一停車場，也就是原第一殯儀館，讓民眾在春節期間，無論是來行天宮參拜，或是歡喜到中山區走春休憩，都能輕鬆停車，舒心過新年。時間從114年1月29日（大年初一）至2月2日（大年初五）上午8時至下午6時，免費提供小客車停車服務。

殯葬處表示，因目前停車場管理設備尚未設置完成，新春開放期間由委外停車場管理廠商採全人工引導管理，僅開放小客車停車，無開放機車位，車輛一律由建國北路側口進出，請市民朋友配合時間停放，並於下午6點前駛離。

另外，春節期間，無論是拜祭祈安，還是與家人朋友一同走春遊玩，第一停車場都提供最便利的服務。若有任何停車問題，可撥打服務專線0911-012-003。春節後，現場會停車場設備施作，正式營運時間將另行公告。