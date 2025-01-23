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超萌！睽違6年北市恢復小提燈 「小Q」亮相發放時間地點出爐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安上任後，台北燈節睽違6年，今年將恢復發放小提燈，取名「台北小Q」，繪有台北市地標與美食，並以「繁花」象徵春節即將到來的花季。圖／北市觀傳局提供
市長蔣萬安上任後，台北燈節睽違6年，今年將恢復發放小提燈，取名「台北小Q」，繪有台北市地標與美食，並以「繁花」象徵春節即將到來的花季。圖／北市觀傳局提供

台北燈節將在2月2日正式登場，市長蔣萬安上任後，台北燈節睽違6年後，今年將恢復發放小提燈，今天小提燈正式亮相，以今年生肖「蛇」為主題取名「台北小Q」，繪有台北市地標與美食，並以「繁花」象徵春節即將到來的花季。

至於小提燈的發放時間，將於2月9日、10日下午2時全市12行政區限量發送，及在台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台，也同步自2月9日至12日(元宵節)每天下午2時限量發放，每人限領一盞，發完為止。

北市觀光傳播局表示，今年恢復發放的台北燈節小提燈，富有創意還結合永續理念，也可重複利用轉作筆筒或存錢筒，延續燈節美好回憶。

至於小提燈採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，民眾可輕鬆取出並能再次使用。

觀傳局提醒，如有廢電池可至住家附近的量販店、超市、便利商店、藥妝店、交通場站便利商店、資源回收車、無線通信器材行、攝影器材行等處回收，燈節期間各服務台也設有廢電池回收筒，鼓勵民眾落實電池回收，共同愛護地球。

觀傳局表示，今年2025台北燈節以傳統文化、創意設計、永續理念與國際多元為核心，將燈光與藝術融合，將燈光與藝術融合，呈現一場無與倫比的光影盛宴，邀請所有市民及國內外旅客一同走進燈海，感受文化與藝術的創新與交融，迎接充滿希望與驚喜的新一年！更多資訊請上燈節官網(https://2025lanternfestival.travel.taipei/index.php/index)查詢。

元宵 北市 燈會

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