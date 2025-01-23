牌位不算殯葬設施 新北議員憂鶯歌5萬牌位樓事件再起

新北市民政局日前將「新北市殯葬管理自治條例」草案送新北市議會審議，希望強化殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為，但「牌位」不算殯葬設施，市議員蘇泓欽憂鶯歌民宅私設牌位對外廣告營業事件可能再起，急籲補破網。新北市民政局表示，內政部函示牌位非殯葬設施，對議員建議將會同法制單位研議可行性。

鶯歌一處民宅2022年傳出有業者刊登廣告稱要設置5萬個牌位，引發地方恐慌，但牌位不屬於殯葬設施管理項目，根本無法可管，在蘇泓欽奔走與地方政府稽查下，發現民宅部分樓層屬違建，派出拆除大隊進場拆除違建，事件才終於落幕。

新北過去管理殯葬設施多以中央「殯葬管理條例」為法源，為強化殯葬設施管理，新北市去年11月提出「新北市殯葬管理自治條例」草案，包括公立公墓使用年限為7年、公立納骨塔骨灰（骸）櫃位及牌位使用年限為50年；另也規範公告路段，使用法器、樂器、相類器具或擴音設備製造聲響致妨害公眾安寧，最高可處10萬元罰鍰，情節重大還可以禁止業者使用殯葬設施1年以下。案件經過市政會議通過，送新北市議會審議。

不過市議員蘇泓欽發現，新北市好不容易送出自治條例，規範的殯葬設施範圍卻不包含「牌位」，他能理解一般民眾家裡都會設牌位祭祀祖先，要認定為殯葬設施確實有其困難也可能引民怨，但先前發生在鶯歌的民宅，卻是對外廣告要設立5萬牌位，後續可能帶來的噪音、交通癱瘓，竟然仍無法可管。

蘇泓欽說，幸好在聯合稽查下，發現該建築有部分違建，工務局拆除大隊進場拆除，才成功阻擋這件事。

蘇泓欽認為，對有營業行為的設立牌位，應立法管理，如透過經發局針對營業行為管制，若真的沒辦法，至少也要有相關交通維持措施，否則一到民俗節日，不要說5萬牌位的家庭湧入，只要一千輛車子進到住宅區，就會癱瘓地方交通，後果不堪設想。

蘇泓欽認為，因母法規範不足，地方才需要設置自治條例，但條例卻仍然有這個漏洞，希望接下來在法規會審議過程，民政局應該再行補足缺漏，以免成為無用法條。

民政局表示，過去依據內政部函示，只有在公墓、殯儀館、禮廳、火化場、骨灰（骸）存放設施等殯葬設施，經設置、擴充、增建、改建而納入牌位存放區，方視為殯葬設施。對於議員建議將「牌位樓」納入殯葬設施管理機制，民政局將會同法制單位研議可行性。