首屆「健康永續獎」 新北5醫院獲16大獎、勇冠六都

台灣永續能源研究基金會首度舉辦台灣健康永續獎，新北轄內5家醫院獲16項大獎，是大贏家。市長侯友宜頒獎給得獎的醫院，強調透過公私協力，希望建構健康、低碳、永續的醫療產業，實現2030永續城市目標。

新北市衛生局長陳潤秋說，台灣醫療部門的氣候足跡相當於全台碳足跡的4.6%，推動永續醫療刻不容緩，新北市長期致力於永續發展，成為全台首先推動全面性永續行動的城市，去年也成為全台第一個由地方政府機關帶領轄內醫院一同宣示推動永續醫療發展的城市，公開宣示推動醫療淨零排放的決心，為市民創造更良好的醫療環境。

為鼓勵醫院一起追求永續價值，台灣永續能源研究基金會（TAISE）2024年首度舉辦台灣健康永續獎，新北市轄內醫院報名踴躍，有5家醫院獲台灣健康永續獎多項大獎，展現亮眼的永續實踐成果。

包含衛福部雙和醫院獲得「台灣永續綜合績效獎」典範獎、「單項績效獎」9項大滿貫，及「永續報告書獎」的白金獎3項大獎，展現醫療永續的標竿實力。亞東紀念醫院獲循環經濟實踐獎，在資源循環利用及綠色醫療上展現卓越實力。輔仁大學附設醫院獲社會共融領袖獎及智慧健康醫院領袖獎。 衛福部台北醫院則獲得永續報告書的白金獎，展現其永續透明報告的高標準。恩主公醫院獲永續報告書獎的銅獎。

侯友宜昨天在市政會議頒獎，肯定得獎醫院的貢獻與努力，侯提到，新北市有404萬人口，作為全台人口最多的城市，肩負著推動永續發展的重任。醫院得獎的榮譽不僅是新北市的光榮，更是所有醫療夥伴共同努力的成果。雙和醫院、亞東醫院、輔大附設醫院、台北醫院及恩主公醫院，透過實際行動展現對環境永續與社會責任的承諾，也為醫療界樹立標竿。