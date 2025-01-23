台北燈節 邀上海賞燈團踩線

大陸文旅部17日宣布恢復福建、上海團客赴台旅遊，傳出台灣旅遊業者向對岸組踩線團發出踩線邀約，最快春節後的2月間就有機會成行。據了解，北市府近期也向陸委會申請燈節賞燈團來台踩線，盼2月台北燈節就有陸客團來觀光。

大陸踩線團來台之前，今年台北燈節會先有上海賞燈團在春節連假後來台旅遊，邀請上海燈藝師、主要旅行社業者等組賞燈團約數十人，目的希望將北市的觀光亮點行銷出去。

北市觀光傳播局長王秋冬表示，對於邀請陸客來台觀光，北市最早準備好，這次上海旅遊業者的賞燈團，北市府會安排貓空自然美景、美食、夜市、大巨蛋、松菸、台北101等景點迎客。

王秋冬說，台北與上海市有定期交流，彼此不陌生，只要中央一核准，馬上可進行對接旅遊。由於北市有松山機場、距桃園機場也很方便，北市觀光相當具吸引力，會與其他縣市合作推遊程。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，現在業者都殷殷期盼陸客團開放來台，尤其旅館飯店等觀光產業量能都準備好了，就看中央決定。

西門徒步區促進會理事長劉金龍表示，西門商圈希望快恢復陸客團來台，因觀光客到台北8成都會來西門町，絕對能提升西門町商家業績，尤其以過去經驗，陸客最愛買伴手禮，伴手禮店都很期待。

劉金龍說，目前西門町的伴手禮店已恢復到疫情前的家數，日本客買得少，韓國客還好，最會買的就是陸客，幾乎可用「掃貨」形容，都買很多回去送親友。