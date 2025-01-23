板橋殯儀館未來 侯友宜：40年沒變 不能再等

板橋殯儀館下一步被關注，新北市民政局長林耀長昨在市政會議做專案報告，透露有8處可能地點，以現址優化案最具可行性；市長侯友宜強調，一定傾聽地方聲音，民眾意見他概括承受，再大困難都要全力以赴，「40年沒改變了，沒辦法再等！」

民政局近日連辦2場優化說明會，遭民眾陳抗、干擾，秩序混亂，板殯第3場優化說明會今晚在板橋文德國小舉行，議員周勝考預料仍會動員群眾抗爭。

民政局官員昨到市政會議專題報告「新北市殯葬政策未來與因應」，林耀長說，殯儀館每年禮廳總量能為1萬3600餘廳，旺日不敷使用；每年冰櫃總量能為32萬1500餘櫃，預計2031年達上限，以現代化、立體化、整體化為原則，新增禮廳、冰櫃、多功能室設施，營造明亮、乾淨的治喪環境，打破傳統殯儀館的刻板印象，也配合交通動線重新規畫、增加停車格數，降低對周邊住家的影響。

民政局指出，我國在2025年將邁入超高齡化社會，面對死亡人口逐年攀升的趨勢，出現急迫性及必要性，要規畫相應的殯葬設施，規畫於鶯歌、八里、淡水興建第二納骨塔，以因應櫃位及牌位需求，新北市立殯儀館優化是重要一環，將持續徵求各方意見。

林耀長說，殯葬處評估過8處地點，包含三峽溪北段、土城建安段、土城祖田段、五股第一公墓、深坑第二公墓、汐止第一公墓、汐止第四公墓、新北市立殯儀館等，考量用地取得困難、需辦理禁葬遷葬作業費時、山坡地限制可建築面積、需另闢聯外道路等因素，現地優化新北市立殯儀館相對具可行性。

侯友宜表示，死亡是每個人都會面臨的階段，新北是全國人口數最多的縣市，須有前瞻性殯葬規畫。

侯友宜感嘆，改變的過程非常艱辛，困難的事情總要有人去做，不做就不可能改變。

有板橋居民說，擔心優化其實是擴建，也有居民樂見其成，若不好好整頓，周邊將有愈來愈多會館。

新海里長宋靜庭感嘆，現在議題已失焦，沒有人在乎在地人感受，侯市長願意挺身而出是好事，總要給地方一個答案。