北市空品已達不健康紅色等級 環局：今晚影響至明天凌晨
今天受環境風場為偏東風西半部擴散條件差影響，北市環保局指出，晚間北市空氣品質指標（AQI）監測已達對所有人不健康的紅色等級，影響時間從今晚至明天凌晨，環保局已啟動相關因應防制作為，也提醒民眾應儘量減少外出。
環保局說，今天東北季風減弱、轉為偏東風，西半部轉為背風面且有背風渦旋發展，中南部的汙染物午後開始向北傳輸。
環保局指出，北市各單位今天上午已提前啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，延緩或減輕空品惡化；另提醒市民做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護。
環保局說，北市下午開始細懸浮微粒濃度增加，延平等站於下午3時起陸續達橘色提醒，晚間7點延平測站已達對所有族群不健康的紅色等級，指標汙染物為細懸浮微粒。
環保局依照「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，成立空氣汙染防制應變小組，通知教育局、社會局及衛生局等單位應變，協請公運處及捷運公司發布跑馬燈、觀傳局發布宣導訊息。
環保局提醒，民眾應儘量減少外出，而敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者則應盡量避免在戶外從事劇烈活動。最新空氣品質現況可參考台北市環境品質資訊網。
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