新北金山地主申辦「寵物生命紀念設施」 山區居民表態抗議
新北市金山區張姓男子申請在山區的土地，興建「寵物生命紀念設施」，市府農業局原定今天指界會勘，但以張男出國為由取消。當地里長和里民則是掛白布條表達抗議，市議員白珮茹說，三芝也有類似申請案已被退回，金山的申請案應該比照辦理。
張姓男子申請金山區的山區土地，變更做為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫用地，農業局安排今天指界勘查，當地民眾得知訊息，串連到場抗議。農業局昨天通知區公所、市議員等相關單位，因申請人出國，無法出席會勘，因此取消會勘，擇期另行辦理。
會勘行程雖以取消，但當地三界、兩湖、萬壽、西湖和清泉里長及里民，仍在現場聚集，懸掛白布條表達抗議立場。市議員白珮茹、張錦豪和周雅玲都到場，跟著民眾一起呼喊「反對興建動物焚化爐」口號。
當地居民說，去年11月間相關單位辦理第1次會勘，但只有通知部分居民，好像怕事情張揚，計畫會敗露，但仍有人知道後前往強烈抗議，會勘草草結束。今年1月6日里辦公室又接到區公所來函，主旨張男申辦興建動物生命紀念設施，里民解讀就是要興建動物焚化爐，居民都慌了，今天到場抗議的人更多。
里民說，這項開發案會嚴重影響水土保持，造成空氣汙染，更會危及當地居民的飲用水，破壞地理美景。以前「金山鄉」是一個好山好水的美麗鄉鎮，後來政府讓山丘林地變更成墓園，山坡地開發成墓園後，從金山盆地瞭望山頭，好像癌化景象，不堪入目。進駐金山的墓園業者已有十多家，仍在持續增加，希望政府重視金山的地理環境，阻止金山癌化景象持續蔓延
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