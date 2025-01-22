新北金山地主申辦「寵物生命紀念設施」 山區居民表態抗議

新北市金山區張姓男子申請在山區的土地，興建「寵物生命紀念設施」，市府農業局原定今天指界會勘，但以張男出國為由取消。當地里長和里民則是掛白布條表達抗議，市議員白珮茹說，三芝也有類似申請案已被退回，金山的申請案應該比照辦理。

張姓男子申請金山區的山區土地，變更做為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫用地，農業局安排今天指界勘查，當地民眾得知訊息，串連到場抗議。農業局昨天通知區公所、市議員等相關單位，因申請人出國，無法出席會勘，因此取消會勘，擇期另行辦理。

會勘行程雖以取消，但當地三界、兩湖、萬壽、西湖和清泉里長及里民，仍在現場聚集，懸掛白布條表達抗議立場。市議員白珮茹、張錦豪和周雅玲都到場，跟著民眾一起呼喊「反對興建動物焚化爐」口號。

當地居民說，去年11月間相關單位辦理第1次會勘，但只有通知部分居民，好像怕事情張揚，計畫會敗露，但仍有人知道後前往強烈抗議，會勘草草結束。今年1月6日里辦公室又接到區公所來函，主旨張男申辦興建動物生命紀念設施，里民解讀就是要興建動物焚化爐，居民都慌了，今天到場抗議的人更多。