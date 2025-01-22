台北市長蔣萬安春節前慰問警消 增人添設備等盼減負擔

春節將至，台北市長蔣萬安今慰問警消，表示上任至今爭取增加員額已達32人，預計再增8人；並汰換或添購警用車、平板等，增加心理健康支援服務，減輕警消負擔。

蔣萬安今天前往北市警察局交通大隊信義分隊、萬華分局西門町派出所及消防局龍山分隊與泉州分隊，慰問第一線警、消，並送上紅包與祝福表達感謝與敬意。

蔣萬安說，去年經歷了大巨蛋國慶晚會、12強棒球賽、周杰倫演唱會等大型活動，信義區的交通管制區內匯集超過40萬人次，感謝警察精心投入維護安全與交通疏導；北市消防局今年成立30週年，消防局在提升專業能力與國際接軌方面取得了顯著成就，這些都離不開每一位消防員的辛勞與奉獻。

蔣萬安說，他上任以來不斷地為在第一線的警察、消防人員爭取福利，警察部分包括針對警察繁重勤務，調整員警勤務繁重支給等級，並且以派出所為單位進行調整，預計於今年2月1日正式生效。

此外逐年爭取增加警力，至今共增加32名員額，並且預計再增加8名；汰舊或添購設備，包括今年更換455輛警用汽車，添購112台平板電腦，透過專用App改善交通事故記錄的效率問題；113年起開始增加心理健康支援服務，包括專業心理師和身心科醫師的諮詢服務，幫助警察處理工作壓力和情緒問題。

消防人員部分，蔣萬安表示，期望消防服務人口比可以達到1比1000，目標艱鉅但他不斷努力，編制員額從原本的2063人擴充到2550人的修編案，議會也已經審議通過，並自113年12月6日生效。

蔣萬安表示，市府也擬定職業安全衛生相關措施的具體計劃，對於出勤、教育訓練、促進環境安全、心理健康，都有明確相關計畫；並推動科技防災，包括防災機器人、紅外線熱顯儀、無人空拍機等等，幫助指揮官在災害現場更精準判斷及調配，希望這些科技相關設備讓消防執勤時能精確使用、也確保自身安全。

蔣萬安強調，春節期間即將到來，市府已經啟動3大重點工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，並呼籲警消同仁在執勤時謹慎小心，也要確保每位市民的安全。