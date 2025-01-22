快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

台北市長蔣萬安春節前慰問警消 增人添設備等盼減負擔

中央社／ 台北22日電

春節將至，台北市長蔣萬安今慰問警消，表示上任至今爭取增加員額已達32人，預計再增8人；並汰換或添購警用車、平板等，增加心理健康支援服務，減輕警消負擔。

蔣萬安今天前往北市警察局交通大隊信義分隊、萬華分局西門町派出所及消防局龍山分隊與泉州分隊，慰問第一線警、消，並送上紅包與祝福表達感謝與敬意。

蔣萬安說，去年經歷了大巨蛋國慶晚會、12強棒球賽、周杰倫演唱會等大型活動，信義區的交通管制區內匯集超過40萬人次，感謝警察精心投入維護安全與交通疏導；北市消防局今年成立30週年，消防局在提升專業能力與國際接軌方面取得了顯著成就，這些都離不開每一位消防員的辛勞與奉獻。

蔣萬安說，他上任以來不斷地為在第一線的警察、消防人員爭取福利，警察部分包括針對警察繁重勤務，調整員警勤務繁重支給等級，並且以派出所為單位進行調整，預計於今年2月1日正式生效。

此外逐年爭取增加警力，至今共增加32名員額，並且預計再增加8名；汰舊或添購設備，包括今年更換455輛警用汽車，添購112台平板電腦，透過專用App改善交通事故記錄的效率問題；113年起開始增加心理健康支援服務，包括專業心理師和身心科醫師的諮詢服務，幫助警察處理工作壓力和情緒問題。

消防人員部分，蔣萬安表示，期望消防服務人口比可以達到1比1000，目標艱鉅但他不斷努力，編制員額從原本的2063人擴充到2550人的修編案，議會也已經審議通過，並自113年12月6日生效。

蔣萬安表示，市府也擬定職業安全衛生相關措施的具體計劃，對於出勤、教育訓練、促進環境安全、心理健康，都有明確相關計畫；並推動科技防災，包括防災機器人、紅外線熱顯儀、無人空拍機等等，幫助指揮官在災害現場更精準判斷及調配，希望這些科技相關設備讓消防執勤時能精確使用、也確保自身安全。

蔣萬安強調，春節期間即將到來，市府已經啟動3大重點工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，並呼籲警消同仁在執勤時謹慎小心，也要確保每位市民的安全。

蔣萬安 警察

延伸閱讀

影／蔣萬安曾指「寶林責任逃不了」…如今起訴談關鍵

影／蔣萬安視察魚類、果菜批發市場 承諾監督魚市場改建工程如期完工

蔣萬安視察農曆年節前蔬果魚行情 黃魚、真鯛稍漲2成

年節重點勤務蔣萬安帶隊宣示 盼「給民眾最好的年貨」

相關新聞

監院糾正寶林案錯失採樣黃金期 北市衛局：業者惡意隱瞞

監察院今糾正北市府，辦理寶林茶室食品中毒案件的專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致迄今仍未查獲病原菌來源。北市衛生局今強...

新北續拚公托 第125、126家土城大安及新洲公托啟用

新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，兩家公托可以串聯就業與家庭。...

新北市長侯友宜疾呼板殯沒法再等 議員盼更細膩及完整規畫再做

板殯遷移不遷移成焦點，新北市府認為優化方案最可行，市長侯友宜強調「40年沒改變了，沒辦法再等了！」在地里長也說，不管怎樣...

新北交通平安「小神衣」太夯 新聞局預告要加印

新北市新聞局推出「交通平安小神衣」文創品，與新北市12座具地方特色的宮廟合作免費發放，發布不到一周便索取一空，人氣超夯。...

新北議員曾煥嘉遭判刑 議會：一審結果不影響職權

國民黨新北市議員曾煥嘉於2016至2017年間，利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭，向新北市議會詐領助理補助費128萬餘元，新...

新北金山地主申辦「寵物生命紀念設施」 山區居民表態抗議

新北市金山區張姓男子申請在山區的土地，興建「寵物生命紀念設施」，市府農業局原定今天指界會勘，但以張男出國為由取消。當地里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。