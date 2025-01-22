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家屬難接受…鄰長離世遭以「未執行交辦事項」解聘 新北民政局致歉

中央社／ 新北22日電
國民黨新北市議員黃心華。圖／本報資料照片
國民黨新北市議員黃心華。圖／本報資料照片

國民黨籍新北市議員黃心華指出，新店區某鄰長離世後，遭以「未配合執行區公所交辦事項」為由解聘，家屬難以接受。新北市民政局說，公所誤用文書例稿，對里長與鄰長家屬深感抱歉。

黃心華今天表示，建請市府針對「新北市各區公所辦理鄰長遴聘解聘實施要點」第4點進行修正，增訂鄰長因死亡解聘的具體規定；現行實施要點未針對鄰長死亡情況明訂解聘程序，導致實務上可能使用與實際情況不符的條款進行解聘。

黃心華說，近期新店區仁愛里里長蔡伯健反映，鄰長過世後，他依標準程序向區公所通報解聘，但回函卻以「未配合執行區公所及里辦公處交辦事項」作為解聘依據，讓里長與鄰長家屬深感不滿，認為不僅缺乏尊重，還傷害家屬情感，對社會觀感造成負面影響。

黃心華指出，鄰長在地方社區中擔任重要角色，逝世後應有合宜且尊重的解聘程序，彰顯對鄰長奉獻的感謝，呼籲市府完善鄰長解聘機制，避免爭議也體現市府對基層工作的重視。

新北市政府民政局表示，本案為公所誤用文書例稿，鄰長死亡由里長遴報區公所補聘即可，不需再透過解聘程序，補聘者任期至原鄰長任期屆滿日為止。

黃心華

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