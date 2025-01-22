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新北續拚公托 第125、126家土城大安及新洲公托啟用
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，兩家公托可以串聯就業與家庭。新北市長侯友宜表示，孩子越生越少，新北持續提供適合場域打造公托，盼年輕父母多多生育。
低出生率成國安危機，各地方政府如何推動提高生育率成考驗，新北力推公托，當中不少結合社宅或都更回饋公益空間，今啟用土城大安及新洲公共托育中心，分別成為新北125、126家。侯友宜視察參觀時笑容滿面，並也不斷鼓勵在場民眾再多生幾個。
侯友宜表示，他剛上任新北市副市長時，100年的出生數有3萬6000人，但去年只剩下1萬6310人，提高生育率很重要，之前看到有家庭十幾個人圍著一個孫子，所以希望大家都能多生育，也向長輩喊話，要多生幾個孫子。
侯友宜表示，公托倍增雖已達成，市府仍積極評估現有資源分配，找尋適合場域，以滿足更多家庭對托育服務的需求。新北市已設置371處托嬰中心，包含126處公托、247處私托，可提供收托1萬6220人；加上居家托育人員有7166人，家外托育率可達44%，遠高於全國平均。
土城大安公托中心委託社團法人中華兆陽文教發展協會辦理，今天就正式開跑；新洲公托中心則委託社團法人家庭婦幼關懷協會辦理，內部打造多處採光，也設置「光牆」，讓孩童體驗光跟彩的變化。大安公托可收托60名0至2歲嬰幼兒，新洲公托可收托45名。
社會局補充，今年實施新社宅政策，「育兒家庭入住優先戶保障措施-育有2名以上未成年子女的家庭已納入住宅法優先戶範圍」與「育兒家庭一般戶租期延長措施-提供租期延長保障，最多可將租期延長至12年」，鼓勵年輕人育兒成家，可以兼顧家庭和工作。
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