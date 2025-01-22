快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

新北續拚公托 第125、126家土城大安及新洲公托啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影

新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，兩家公托可以串聯就業與家庭。新北市長侯友宜表示，孩子越生越少，新北持續提供適合場域打造公托，盼年輕父母多多生育。

低出生率成國安危機，各地方政府如何推動提高生育率成考驗，新北力推公托，當中不少結合社宅或都更回饋公益空間，今啟用土城大安及新洲公共托育中心，分別成為新北125、126家。侯友宜視察參觀時笑容滿面，並也不斷鼓勵在場民眾再多生幾個。

侯友宜表示，他剛上任新北市副市長時，100年的出生數有3萬6000人，但去年只剩下1萬6310人，提高生育率很重要，之前看到有家庭十幾個人圍著一個孫子，所以希望大家都能多生育，也向長輩喊話，要多生幾個孫子。

侯友宜表示，公托倍增雖已達成，市府仍積極評估現有資源分配，找尋適合場域，以滿足更多家庭對托育服務的需求。新北市已設置371處托嬰中心，包含126處公托、247處私托，可提供收托1萬6220人；加上居家托育人員有7166人，家外托育率可達44%，遠高於全國平均。

土城大安公托中心委託社團法人中華兆陽文教發展協會辦理，今天就正式開跑；新洲公托中心則委託社團法人家庭婦幼關懷協會辦理，內部打造多處採光，也設置「光牆」，讓孩童體驗光跟彩的變化。大安公托可收托60名0至2歲嬰幼兒，新洲公托可收托45名。

社會局補充，今年實施新社宅政策，「育兒家庭入住優先戶保障措施-育有2名以上未成年子女的家庭已納入住宅法優先戶範圍」與「育兒家庭一般戶租期延長措施-提供租期延長保障，最多可將租期延長至12年」，鼓勵年輕人育兒成家，可以兼顧家庭和工作。

新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影

托育 生育率

延伸閱讀

新北市長侯友宜疾呼板殯沒法再等 議員盼更細膩及完整規畫再做

新北捷運北環段新店蘆洲將「一車到底」 班距減至3分半

新北殯儀館曝未來8方案 侯友宜：40年沒變、沒辦法再等

影／藍委刪汐止白匏湖社宅預算 侯友宜：配合大家解決問題

相關新聞

監院糾正寶林案錯失採樣黃金期 北市衛局：業者惡意隱瞞

監察院今糾正北市府，辦理寶林茶室食品中毒案件的專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致迄今仍未查獲病原菌來源。北市衛生局今強...

新北續拚公托 第125、126家土城大安及新洲公托啟用

新北今再啟用兩家公托，分別為第5處社宅公益空間大安公托、第2處工業區立體化回饋空間新洲公托，兩家公托可以串聯就業與家庭。...

新北市長侯友宜疾呼板殯沒法再等 議員盼更細膩及完整規畫再做

板殯遷移不遷移成焦點，新北市府認為優化方案最可行，市長侯友宜強調「40年沒改變了，沒辦法再等了！」在地里長也說，不管怎樣...

新北交通平安「小神衣」太夯 新聞局預告要加印

新北市新聞局推出「交通平安小神衣」文創品，與新北市12座具地方特色的宮廟合作免費發放，發布不到一周便索取一空，人氣超夯。...

新北議員曾煥嘉遭判刑 議會：一審結果不影響職權

國民黨新北市議員曾煥嘉於2016至2017年間，利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭，向新北市議會詐領助理補助費128萬餘元，新...

新北金山地主申辦「寵物生命紀念設施」 山區居民表態抗議

新北市金山區張姓男子申請在山區的土地，興建「寵物生命紀念設施」，市府農業局原定今天指界會勘，但以張男出國為由取消。當地里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。