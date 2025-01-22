新北市長侯友宜疾呼板殯沒法再等 議員盼更細膩及完整規畫再做

板殯遷移不遷移成焦點，新北市府認為優化方案最可行，市長侯友宜強調「40年沒改變了，沒辦法再等了！」在地里長也說，不管怎樣絕不能選擇不面對。在地民代有支持有反對，但反對者也強調不是為反對而反對，而是要好好規畫，如此急於推動並非最佳方案。

新北民政局今於市政會議報告，並指出已分析8處可能性，以優化案最具可行性；侯友宜強調，一定會傾聽地方聲音，民眾的意見他都概括承受，再大困難都要全力以赴，「40年沒改變了，沒辦法再等了！」

板橋居民表示，最怕殯儀館所謂優化是擴建，導致越來越多相關產業進駐，量體變大只會讓環境更混亂。新海里則有居民反批，板殯不優化，周邊越來越多會館，這樣只會無限期擴大下去。

板殯所在地新海里的里長宋靜庭感嘆，現在議題已經失焦，且沒有人在乎真正在地人的感受，都只想著牽走讓房價不受影響，有些議員說一套、做一套，這幾年來也無法承諾什麼，侯友宜願意出來面對是好事，不管怎樣絕不能選擇不面對。

新北市議員劉美芳表示，四年前她就帶著殯儀館周遭居民到市政府陳情，但四年過去始終沒有進展，這件事真的沒辦法再等；如果沒辦法遷移，是否優化也是一種選擇？但優化的內容跟量能都是可以討論的，樓地板面積跟樓層高度都要再檢討縮小，綠地的面積可以擴大。

新北市議員周勝考則說，板殯的確等了很久，他也支持侯友宜的魄力，不反對討論未來怎麼做，要先整理環境或增加冰櫃都可以，但也不是這快成這樣，市府應該好好聽清楚在地意見，花多一點時間好好規畫出完整藍圖，再來交由下一任市長執行，不能說像現在先射箭再畫靶。

新北市議員黃淑君批評，市府沒有認真做功課，也沒聽說過有8地評估，其實殯葬相關規畫是要整合性解決，量能有沒有需要集中板橋應在思考，真要做是要從既有量能方向提出改善方案，交通配套也不是只設專用引道，應做整體區域性都市計畫考量。