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新北交通平安「小神衣」太夯 新聞局預告要加印

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
交通小神衣正反面設計，吸睛討喜。圖／新北市新聞局提供
交通小神衣正反面設計，吸睛討喜。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局推出「交通平安小神衣」文創品，與新北市12座具地方特色的宮廟合作免費發放，發布不到一周便索取一空，人氣超夯。新聞局長李利貞說，新聞局將加碼印製，希望帶給民眾保平安的祝福，也提醒大眾交通安全重要性。

李利貞表示，交通平安小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面繡上「交通平安」字樣，民眾也可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，保佑新的一年交通安全。

小神衣詢問度熱烈，還有其他縣市民眾特地到新北索取，首批4000個小神衣不到一周就索取完畢，新聞局預告將加碼印製，持續與轄內宮廟合作，共同宣導道路安全。

新聞局也提醒用路人，把停讓文化當成日常交通習慣，當駕駛時務必「慢看停」，農曆年期間聚餐宴飲多，也要注意「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒後可搭乘大眾運輸工具或利用指定駕駛、酒後代駕等服務，平安回家過好年。

運具掛上交通平安小神衣，提醒駕駛人注意交通規則。圖／新北市新聞局提供
運具掛上交通平安小神衣，提醒駕駛人注意交通規則。圖／新北市新聞局提供
平安符可放入交通小神衣內，守護交通安全。圖／新北市新聞局提供
平安符可放入交通小神衣內，守護交通安全。圖／新北市新聞局提供
新北市交通平安小神衣與12處宮廟合作發放，民眾反映熱烈，第一批也被索取一空。圖／新北市新聞局提供
新北市交通平安小神衣與12處宮廟合作發放，民眾反映熱烈，第一批也被索取一空。圖／新北市新聞局提供

李利貞

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