新北交通平安「小神衣」太夯 新聞局預告要加印

新北市新聞局推出「交通平安小神衣」文創品，與新北市12座具地方特色的宮廟合作免費發放，發布不到一周便索取一空，人氣超夯。新聞局長李利貞說，新聞局將加碼印製，希望帶給民眾保平安的祝福，也提醒大眾交通安全重要性。

李利貞表示，交通平安小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面繡上「交通平安」字樣，民眾也可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，保佑新的一年交通安全。

小神衣詢問度熱烈，還有其他縣市民眾特地到新北索取，首批4000個小神衣不到一周就索取完畢，新聞局預告將加碼印製，持續與轄內宮廟合作，共同宣導道路安全。