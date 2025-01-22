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新北交通平安「小神衣」太夯 新聞局預告要加印
新北市新聞局推出「交通平安小神衣」文創品，與新北市12座具地方特色的宮廟合作免費發放，發布不到一周便索取一空，人氣超夯。新聞局長李利貞說，新聞局將加碼印製，希望帶給民眾保平安的祝福，也提醒大眾交通安全重要性。
李利貞表示，交通平安小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面繡上「交通平安」字樣，民眾也可將於宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為平安符，保佑新的一年交通安全。
小神衣詢問度熱烈，還有其他縣市民眾特地到新北索取，首批4000個小神衣不到一周就索取完畢，新聞局預告將加碼印製，持續與轄內宮廟合作，共同宣導道路安全。
新聞局也提醒用路人，把停讓文化當成日常交通習慣，當駕駛時務必「慢看停」，農曆年期間聚餐宴飲多，也要注意「喝酒不開車，開車不喝酒」，酒後可搭乘大眾運輸工具或利用指定駕駛、酒後代駕等服務，平安回家過好年。
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