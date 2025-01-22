新北議員曾煥嘉遭判刑 議會：一審結果不影響職權

國民黨新北市議員曾煥嘉於2016至2017年間，利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭，向新北市議會詐領助理補助費128萬餘元，新北地方法院今依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處3年徒刑，褫奪公權4年。記者撥打多次曾煥嘉電話都是助理代接，並表示曾在開會，至截稿前沒有回應。

新北市議會表示，一審判決結果，不影響議員相關職權行使。

判決指出，曾煥嘉明知蔣姓、徐姓2人未實際從事議員助理工作，而是在他經營的水族館上班，卻以不實文書向新北市議會申報包括薪資、年終等補助費用，詐得40萬餘元。

至於林姓助理因車禍受傷無法繼續勝任助理工作，轉入曾父的公司處理雜務，但曾煥嘉未變更助理名冊，繼續向議會支領相關助理補助費用共87萬餘元。