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新北淡水鄧公里迎新送春聯 日籍老師可愛創意揮毫

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
來自日本的日語老師清水裕美子受邀為淡水鄧公里民迎新揮毫送春聯，寫下一張張可愛又討喜的日系書法春聯。 圖／紅樹林有線電視提供
來自日本的日語老師清水裕美子受邀為淡水鄧公里民迎新揮毫送春聯，寫下一張張可愛又討喜的日系書法春聯。 圖／紅樹林有線電視提供

再幾天就是農曆新年了，為了讓大家提前感受過年氣氛，新北市淡水區鄧公里里長特別舉辦寫春聯迎新春活動，也因為最近的好天氣，許多民眾都來到里辦公室來索取春聯，里長不僅是特別邀請到了知名書法老師，其中有一位日籍的清水裕美子老師，也來一起揮毫寫春聯，用可愛的日本風格融入傳統農曆年節書法，創造不一樣的過年氣氛。

日文老師清水裕美子表示，她自己來自日本東京，從小就有練習書法，而後來到了台灣學習中文，畢業後在淡江大學教書，也在淡水住了20多年，而這次用不一樣的風格帶入傳統書法當中，帶給大家一個不一樣的春聯。此外在活動中，立委及市議員還有議員代表都出席參與這場活動，可以說是非常熱鬧。

一筆一劃，大家聚精會神，專注在毛筆上，鄧公里長 邱美津說邀請到了許多老師，不只是寫書法，更可以將藝術與創意，結合在春聯文字當中，相當特別，在鄧公里藉由里長的活動，讓大家來除舊佈新，感受年節。現場民眾排隊，要等待書法老師所寫的春聯，讓大家有春聯可拿，而且還是客製化的春聯，藉由這個機會，讓大家感受不一樣的過年氣氛。

春聯 淡水

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