新北淡水鄧公里迎新送春聯 日籍老師可愛創意揮毫

再幾天就是農曆新年了，為了讓大家提前感受過年氣氛，新北市淡水區鄧公里里長特別舉辦寫春聯迎新春活動，也因為最近的好天氣，許多民眾都來到里辦公室來索取春聯，里長不僅是特別邀請到了知名書法老師，其中有一位日籍的清水裕美子老師，也來一起揮毫寫春聯，用可愛的日本風格融入傳統農曆年節書法，創造不一樣的過年氣氛。

日文老師清水裕美子表示，她自己來自日本東京，從小就有練習書法，而後來到了台灣學習中文，畢業後在淡江大學教書，也在淡水住了20多年，而這次用不一樣的風格帶入傳統書法當中，帶給大家一個不一樣的春聯。此外在活動中，立委及市議員還有議員代表都出席參與這場活動，可以說是非常熱鬧。

一筆一劃，大家聚精會神，專注在毛筆上，鄧公里長 邱美津說邀請到了許多老師，不只是寫書法，更可以將藝術與創意，結合在春聯文字當中，相當特別，在鄧公里藉由里長的活動，讓大家來除舊佈新，感受年節。現場民眾排隊，要等待書法老師所寫的春聯，讓大家有春聯可拿，而且還是客製化的春聯，藉由這個機會，讓大家感受不一樣的過年氣氛。