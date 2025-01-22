寵物紀念區預定地近水源 新北金山居民抗議反對

近日新北市金山區西湖里山區靠近簡易自來水取水區的地方，有業主提出土地變更，要打造寵物生命紀念設施的申請，為此當地居民與民代都憂心設施會污染水源及空氣，因此持反對聲音，準備在審查會議當天提出，沒想到前一天才知道業主直接安排出國去要取消會議，不過在地居民依舊沒有缺席且聚集抗議，表達徹底反對心聲。

西湖里長賴聰明說，堅決反對設置寵物生命紀念設施，一來好不容易才有的簡易自來水的乾淨水源恐怕被污染，二來寵物焚化爐也會有擴散效應引發空污，這片居民從小生長到大的淨土，好不容易有乾淨水源，絕對不能被破壞，誓死也要守護民眾的用水安全！而里民們為了表達聲音，請假兩小時也要來，沒想到業主前一天才說出國去要臨時取消，讓人無法感到要面對問題的誠意。

現場掛起抗議白布條，附近居民連九十多歲的長輩都到場表達反對決心，還有當地議員也都到場聲援，而里長也收集好居民寫好的陳情書請區公所主秘帶回轉交給相關單位，希望政府能夠重視地方民眾的聲音，不要讓最基本的民生水源受到被污染的風險。

附近住戶倪先生指出，申請變更寵物生命紀念設施的預定地距離自己住家不到50公尺，且是俗稱的饅頭地，不論如何設計排水都對附近的住家或是農地影響甚巨，還有寵物焚化爐設施所造成的空污更是會直接擴散，因此也期待政府相關單位能夠聽見居民的聲音，不要讓嫌惡設施，破壞了這片淨土與生活的寧靜。