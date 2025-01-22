新北瑞芳青雲殿傳承一甲子 再創新氣象過年迎客

新北市瑞芳青雲殿已傳承一甲子，廟方秉持神農大帝「青雲有路志為梯，滴水穿石勤勵勉」的聖示，青雲殿迎來一甲子重要里程碑，展開了意義深遠的整體翻新工程，目前已經陸續就位，面對即將迎來的農曆新年，青雲殿也準備神農大帝加持的金福圓，邀請大家來走春。

此次工程皆以回歸自然本質為核心理念，神農大帝特別指示要以神木與岩石等自然元素為主要建材，構築出莊嚴雅致的殿堂新風貌，讓信眾在入殿參拜時，能夠感受到最原始、最能安定人心的自然能量。

工程團隊深信，真正的信仰智慧往往存在於最簡單和最本真的事物中，透過這次的翻新，期望能喚起人們對自然環境的關注，建立一種回歸本質、尊重自然的信仰態度。

青雲殿主委黃佳玲表示，乙巳金蛇年迎新春，特別準備了神農大帝加持、翻新蛻變的福圓、湯圓。邀請十方善信大德大年初一過年期間回來青雲寶殿吃福圓、湯圓福氣滿滿，諸事合圓保安康，否極泰來、財源廣進、蛇麼都有。

這不僅是建築形式的更新，更重要的是要喚起「人類覺醒，找回初心，生態平衡，萬物共生」的核心價值。透過這次的整體翻新，青雲殿期待所有信眾能在這煥然一新的殿堂中，深刻體會神農大帝的教化，實踐「濟世渡眾，佑吾黎民」的崇高使命，在天、地、人之間找到和諧共處之道，共同為地球永續發展貢獻一份心力。