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北市預售建案80戶以下小宅成主流 這一區最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為台北市建案。（聯合報資料照片）
圖為台北市建案。（聯合報資料照片）

北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案，較前期35案減少11.43%，較去年同期18案增加72.22%；累計年申報數125案，較前期112案增加11.61%，較去年同期102案增加22.55%，12行政區預售建案申報備查量以士林區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

北市地政局今公布預售建案資訊動態，113年第4季12行政區預售建案資訊申報備查案件量，以士林區8案居首，其次是中山區6案、大安區5案。

另外，從預售建案用途及戶數觀察市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計29案，占比93.55%；非住家（商辦）計2案，占比6.45%。其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計21案，占比67.74%；非住家用建案2案，戶數均在80戶以下。

地政局也公布預售建案定型化契約檢閱情形，全市預售建案契約檢閱合格率最低前5項目為建材設備及其廠牌、規格；房地標示及停車位規格；以及貸款約定、保固期限及範圍、通知交屋期限。

地政局指出，為保障預售屋消費者權益，針對全市住家用預售建案買賣定型化契約，是否符合內政部訂頒之應記載及不得記載事項28項重點全面檢閱並輔導改正至符合規定後，才完成備查並對外公開，備查前合格率最低前5項目為建材設備及其廠牌、規格，以及房地標示及停車位規格、貸款約定、保固期限及範圍、通知交屋期限。

台北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案。圖／地政局提供
台北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案。圖／地政局提供
台北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案。圖／地政局提供
台北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案。圖／地政局提供

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