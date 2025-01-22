北市預售建案80戶以下小宅成主流 這一區最多

台北市去年第4季申報備查的預售建案共計31案，較前期35案減少11.43%，較去年同期18案增加72.22%；累計年申報數125案，較前期112案增加11.61%，較去年同期102案增加22.55%，12行政區預售建案申報備查量以士林區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

北市地政局今公布預售建案資訊動態，113年第4季12行政區預售建案資訊申報備查案件量，以士林區8案居首，其次是中山區6案、大安區5案。

另外，從預售建案用途及戶數觀察市場預售產品推案特性，仍以住家為主流，計29案，占比93.55%；非住家（商辦）計2案，占比6.45%。其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，計21案，占比67.74%；非住家用建案2案，戶數均在80戶以下。

地政局也公布預售建案定型化契約檢閱情形，全市預售建案契約檢閱合格率最低前5項目為建材設備及其廠牌、規格；房地標示及停車位規格；以及貸款約定、保固期限及範圍、通知交屋期限。