重要節日工作起跑 新北汐止警民齊心守護春節安全

再過幾天就要過年了，警方的重要節日安全維護工作，正式起跑，最近許多公司行號辦尾牙，為了防制酒駕肇事，汐止分局與南港分局聯合編排，以區域聯防方式執行「擴大臨檢暨取締酒駕、防制危險駕車」勤務，另外，過年期間也加強交通與治安維護以及為民服務，希望讓民眾能過個好年。

汐止警分局長徐俊生表示，114年重要節日安全維護工作，一直到2月3日24時止，為期15天，年末正逢許多公司行號舉辦尾牙活動之際，在重要節日安全維護工作起跑之際，汐止分局與南港分局聯合編排擴大臨檢取締酒駕勤務，特別請民防、義警人員加入協勤，在員警的帶領下針對汐止地區易肇事地點及易出現酒駕的路段實施路檢及巡邏攔查作為。

徐俊生指出，這次的專案工作有三個主軸，第一個是治安平穩、第二個是交通順暢、第三個是民眾安心，在「治安平穩」會加強金融機構，像是銀行、銀樓，還有金流比較多的地方的巡守，另外，也會加強賭博的查緝，再來「交通順暢」的部分，年節大家會返鄉，在市區有一些人潮多的市集、或是民眾常會造訪的景點，會加強交通紓導的工作，另外，為了要讓民眾放心，如果有需要警察服務的部分，包含護鈔或是舉家外出的巡簽，都可以跟警方反應，會竭誠提供最好的服務，最後也恭祝市民朋友，佳節快樂、新年如意、闔府安康。