200株櫻花陸續見客 新北汐止文化櫻花季1/24登場

汐止區康誥坑溪的櫻花，沿著溪岸200多株的櫻花現在開始陸續綻放，這幾天天氣不錯，吸引不少民眾賞花拍照留念，還有人遠從台中坐火車來賞花，而一年一度的文化櫻花季就要在1/24日也就是這個星期五登場，當天有精彩表演還有農夫市集，邀請民眾一起欣賞白天、晚上的櫻花之美。

文化里長余寶聰說，一年一季的文化櫻花季又要開始了，這幾天天氣特別好，康誥坑溪沿岸200多株櫻花正在陸續盛開中，吸引不少民眾來賞櫻，其中在文化橋頭的有一棵搶先亮相，幾乎滿開，桃紅花朵開滿枝頭，搭配今年全新設計的打卡裝置，很多民眾來拍照，還有溪澗的球燈夜燈都已經裝好了，晚上燈亮真的很美，文化櫻花季預計是1/24日晚上舉辦，剛好是大家過年前上班最後一天，下了班可以來參加櫻花季。

今年櫻花步道特別設計了一處日式屋舍窗景裝置，結合中式剪紙藝術，細膩的線條勾勒出「汐止文化櫻花季」字樣，營造濃厚文化氛圍。窗景巧妙框住盛開的櫻花樹，讓民眾可透過窗框拍照打卡，彷彿置身於詩意盎然的日式庭院，感受汐止獨特的魅力與櫻花的自然之美。

汐止區長林慶豐表示，康誥坑溪櫻花陸續綻放，打卡景點以及夜燈都己經設置好，很感謝今年有許多合作廠商及合作伙伴，1/24日晚上櫻花季活動，安排了攝影比賽、農夫市集、食農教育及舞台晚會等系列活動，展現汐止在地文化與特色，並積極推廣在地農產品與美食，帶動地方經濟發展，也邀請市民朋友來參加同樂。