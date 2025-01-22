垃圾袋一次買20個用不完 北市議員籲調整數量

超商、量販店購買台北市大型垃圾袋一包就得買20個，台北市議員詹為元建議，應該要彈性調整包裝的袋數。環保局表示，垃圾袋費用包含隨袋徵收費的每公升0.36元，因此現行大垃圾袋調整到無需小數點計算，未來若垃圾費隨袋徵收費率調整，一併檢討。

詹為元表示，台北市從1998年開始試辦垃圾隨袋徵收，已經推行27年，逐步讓回收率成為全台之冠，垃圾減量也有成效，但是，現在小家庭愈來愈多，大型垃圾袋一次就得買很多個，無法依需求彈性購買。

詹為元舉例，現行不管是3公升或33公升的垃圾袋數，販售的數量都是一次20個，76公升袋則是每包10個、120公升袋則是每包5個。

他說，不少民眾反映希望能零售販賣或減量販售，避免一次購買太多造成浪費，或是必須在網路社群上發文「徵收」單個垃圾袋，這也突顯出大型垃圾袋零售是有其需求的。

詹為元也說，調整販售數量其實有例可循，在2008年時因應垃圾袋價格過高，因此將120公升垃圾袋從10個一包調整為5個一包。

他建議，將120公升垃圾袋從5個一包調整為5個以下更彈性的數量組成一包等，讓小家庭或偶爾使用的市民能夠更彈性購買。

北市環保局資循科長林鈺惠表示，由於垃圾處理費隨袋徵收的價格為每公升0.36元，目前各大垃圾袋售價剛好調整無需計算小數點，若改變特定大小的垃圾袋販售數量，恐會影響徵收費用不一致。

林鈺惠說，現在120公升垃圾袋在去年整體垃圾袋販售量，僅佔整體販售量的1.3％，多數是一般業者與公司行號，北市目前有7種不同公升數可供民眾選擇，袋子也沒有保存期限，可以留著日後使用。

林鈺惠說，未來若垃圾費隨袋徵收的費率有所調整，也一定會檢討垃圾袋販售數量。