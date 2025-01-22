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從來不抽菸的我…民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌1期
民眾黨北市議員林珍羽今在臉書發文指出「一直以為，我是全家最健康的」「從來不抽菸的我」怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。她也提醒，大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描(LDCT)。
林珍羽臉書全文如下：
健檢結果出來當下接收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下其實腦中瞬間片空白，心裡充滿疑問：「我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有 「毛玻璃狀肺結節」但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家想像中那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓我們成為高風險族群。
幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤。經過門診評估，醫生建議盡快手術治療。這一步，為我爭取了最寶貴的機會，也讓醫生告訴我：「妳很幸運，還好發現得早」這句話，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。
感謝台大 陳晉興醫師操刀手術以及台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓我能夠安心邁向康復之路。請大家放心手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。
但讓珍羽會心一笑的事；陳醫師的專科護理師問了一句，請問妳們什麼時候開議呀？到時可能會有點中氣不足喔！看來短期要暫別各種麥克風了。
目前珍羽會趁年節好好休養生息，請大家放心，雖然會需要一段時間調養身體，但我們服務團隊仍會堅守崗位，持續為市民服務，所有工作都已妥善安排，不會受到影響。
也感謝服務團隊同仁們在關鍵時刻撐著地方服務，如稍有怠慢還請鄉親多包涵！珍羽會盡快修復恢復狀態，帶著更健康的自己回到大家身邊。
最後小小提醒：
也許你跟珍羽一樣覺得自己身體健康，
不需要檢查；但疾病不會挑人，
定期的健康檢查，為自己！
為家人要好好的重視身體健康喔。
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