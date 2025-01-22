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新北殯儀館優化案再辦說明會 23日板橋文德國小登場

中央社／ 新北22日電

新北市民政局今天表示，23日晚間將舉行市立殯儀館優化規劃第3場說明會，傾聽地方聲音，以嚴謹態度綜合專業分析與評估，盼透過理性、雙向溝通，前瞻性解決殯葬量能需求。

新北市民政局長林耀長今天在市政會專題報告「新北市殯葬政策未來與因應」，說明將於鶯歌、八里、淡水區興建第2納骨塔，因應櫃位及牌位需求。

他說，23日晚間於板橋區文德國小再辦理「新北市立殯儀館優化規劃」方案第3場說明會，持續徵求各方意見，盼改善目前周邊交通、環境。

民政局指出，殯儀館禮廳在旺日已不敷使用，冰櫃總量能預計2031年達到上限，盼以現代、立體、整體優化後，提供更明亮、乾淨的治喪環境，打破傳統殯儀館刻板印象。

為降低對殯儀館周邊住家影響，民政局表示，殯儀館配合交通動線重新規劃、增加停車格數，地方民眾的意見，都會納入嚴謹與理性評估。

另外，新北市政府殯葬管理處也在三峽溪北段、土城建安段、土城祖田段、五股第1公墓、深坑第2公墓、汐止第1公墓、汐止第4公墓、新北市立殯儀館等8處分析興建殯儀館的可行性。

林耀長說，這些都牽涉用地取得、禁葬遷葬作業時程、山坡地限制可建築面積、聯外道路、原住戶搬遷等因素，以現址優化較可行。

新北市長侯友宜會後接受聯訪時表示，新北市是全國人口數最多的縣市，盼透過雙向溝通，優化居民交通環境與友善生活空間及殯儀館的舒適空間。溝通後將很清楚大家希望的方向，市府並全力以赴。

因應超高齡社會的需求，民政局指出，持續於樹林生命紀念館、三峽生命紀念館、新莊生命紀念館等處增設納骨櫃位及牌位。

新北市立殯儀館拆遷或現址優化引議，市府於15日、18日舉辦說明會，這2場說明會都爆發衝突。

公墓 殯儀館

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