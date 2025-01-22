新北殯儀館曝未來8方案 侯友宜：40年沒變、沒辦法再等

板殯遷移不遷移成焦點，新北民政局今於市政會議報告，並指出已分析8處可能性，以優化案最具可行性；新北市長侯友宜強調，一定會傾聽地方聲音，民眾的意見他都概括承受，再大困難都要全力以赴，「40年沒改變了，沒辦法再等了！」

新北板橋殯儀館近日連2場說明會因遭民眾陳抗癱瘓而一團混亂，後續發展引發討論；新北市府今開市政會議，並由民政局專題報告「新北市殯葬政策未來與因應」。

民政局指出，我國在2025年將邁入超高齡化社會，面對死亡人口逐年攀升的趨勢，新北市有急迫性及必要性規劃相應的殯葬設施，規畫於鶯歌、八里、淡水興建第二納骨塔，以因應櫃位及牌位需求。此外也就「新北市立殯儀館優化規畫」於地方辦說明會，持續徵求各方意見。

民政局長林耀長說明，現行新北市立殯儀館每年禮廳總量能為1萬3600餘廳，使用率在旺日時已不敷使用；每年冰櫃總量能為32萬1500餘櫃，則預計在2031年達到上限。殯葬處審慎評估各地興建殯儀館-生命園區的條件，已就三峽溪北段、土城建安段、土城祖田段、五股第一公墓、深坑第二公墓、汐止第一公墓、汐止第四公墓、新北市立殯儀館等8處分析，惟面臨用地取得困難、需辦理禁葬遷葬作業費時、山坡地限制可建築面積、需另闢聯外道路、需面臨原住戶搬遷等各項因素，現地優化新北市立殯儀館相對具可行性。

林耀長強調，市立殯儀館優化以現代化、立體化、整體化為原則，新增現代化之禮廳、冰櫃、多功能室等設施，提供更明亮、乾淨的治喪環境，打破傳統殯儀館的刻板印象；同時也配合交通動線重新規畫、增加停車格數，以降低對周邊住家之影響。

侯友宜表示，死亡是每個人都會面臨的階段，新北市做為全國人口數最多的縣市，必須具有前瞻性的殯葬規畫，市府將持續傾聽地方聲音，1月23日晚間於文德國小再辦理第三場說明會，絕對會以最嚴謹的態度分析，解決未來量能需求，透過理性、雙向的溝通，做最充分的評估。