北市小年夜、除夕加班收運垃圾 初一到初三停收
春節9天連假周六到來，北市環保局小年夜晚上、除夕當天中午及夜間加班收運垃圾，大年初一至31日初三停收3天，直至初四起恢復收運垃圾。另，山水綠生態公園及福德坑環保復育園區除周一固定休園，與內湖復育園區都有於連假期間開放。
環保局說，今年春節連假1月25日至2月2日大年初五共9天，考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，1月25日與27日小年夜均正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，28日除夕當天中午及夜間2時段加班收運垃圾，中午播放音樂通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。
1月29日初一至31日初三，環保局依慣例停收3天並安排清潔隊2月1日初四提早開工、恢復收運，協助民眾能盡快排出連假期間累積的垃圾。春節停收期間，民眾如仍有排出垃圾的需求，可就近至環保局31處限時收受點。
另外，今年除夕至初五停收大型廢棄物，2月3日初六起恢復預約收運，連假前如有清運需求者應於最晚1月26日下午4時30分前預約。
北市垃圾焚化廠及掩埋場的如溫水游泳池、閱覽室等回饋設施，每周一固定休館，春節除夕1月28日至初五2月2日暫停開放6天，2月4日起恢復正常開放；福德坑滑草場平時於每周六、日開放，春節除夕至初五暫停使用；山水綠生態公園及福德坑環保復育園區除每周一固定休園，連同內湖復育園區，春節連續假期間均正常開放。
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