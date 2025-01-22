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北市符合7333規律運動人口6都第一 這一類型運動最多

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後積極推動規律運動風氣。圖為蔣萬安體驗台灣人發明的木球運動。記者季相儒／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安上任後積極推動規律運動風氣。圖為蔣萬安體驗台灣人發明的木球運動。記者季相儒／攝影。報系資料照

北市計處今發布運動人口概況，113年居住在台北市13歲及以上民眾運動人口比率達86.7%，符合7333規律運動人口比率達39.6%，高於全國之35.3%，亦為六都最高；另同年台北市運動人口平均每週運動3.6次，平均每次運動64.2分鐘，最常從事的運動類型以戶外活動居多。

7333是指每周至少運動3次、每次30分鐘、心跳達130下或是運動強度達到會喘會流汗；另外，運動人口最常從事的運動類型包括「戶外活動」「室內運動」「球類運動」「武藝、伸展、舞蹈」及「水域活動」等五類。113年台北市運動人口最常從事的前三大運動類型，分別為戶外活動73.7%、室內運動19.7%及球類運動17.4%。

其中「戶外活動」是指散步、走路、健走、騎單車、爬山、慢跑、釣魚、飛行傘、飛盤、極限運動等，泛指室外運動扣除球類、水域、舞蹈活動之運動項目；「室內運動」係指在家健身、民間健身房、運動中心等項目；「球類運動」指籃球、羽球、棒球、桌球、排球、網球等運動項。

主計處指出，依教育部體育署最新「運動現況調查」結果顯示，去年運動人口比率達86.7%，較全國82.9%，高出3.8個百分點，且已回升至109年水準值；依性別觀察，每周運動次數和平均每次運動時間，其中男、女性分別為3.6次、70.4分鐘及3.5次、58.0分鐘，男性平均每次運動時間較女性多出12.4分鐘。

健身房 北市 運動

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