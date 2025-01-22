影／板殯到底遷不遷？侯友宜：說明溝通後全力往前走
位於板橋的新北市立殯儀館是否遷建引發討論，新北市長侯友宜表示，現階段不斷跟市民做雙向溝通，也思考新北殯儀館如何有更舒適的空間，明天第三場說明會後，相信會更清楚大家方向，然後全力以赴往前走。
新北板橋殯儀館近日連2場說明會一團混亂，也從藍營內戰升級為藍綠開戰。在地里長感嘆，就怕「鬧一鬧又不了了之」，大家都想請板殯搬走，能遷最好，若不能搬的配套措施是什麼？這件事喊了12年沒結果。
新北市府今開市政會議，並由民政局專題報告「新北市殯葬政策未來與因應」，當中也提及板殯相關規畫。侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪時針對究竟是改建還是遷建做回應。
侯友宜說明，市府在現階段不斷跟所有市民做雙向溝通，希望藉此能優化交通環境及友善生活空間，而過程中也思考大家如何去面對新北市殯儀館，如何更有一個舒適空間。
侯友宜指出，大家都需要殯儀館，如何把它做得更好是大家共同努力的方向，明天還有第三場說明會，會繼續來跟大家溝通，相信說明會後會很清楚大家方向，然後全力以赴往前走。
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