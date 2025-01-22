情侶春節必訪！夢幻燈飾點綴新北辰光橋 光雕展1月25日登場

西洋情人節即將到來，新北市高灘地工程管理處今年以「情繫辰光」為主題，結合復古與現代元素，在新北大都會公園辰光橋上打造夢幻光雕燈飾，為情人營造專屬的浪漫空間。辰光橋情人節光雕展1月25日春節前開展，展期至3月23日，是9天春節假期走春好去處。

專為人行及單車族設計，連接新北大都會公園左右岸的辰光橋，以牛郎織女重逢為構想，如銀河般曲線橋身象徵牛郎織女重逢路徑，可由景觀橋上遠眺新北河濱星光夜景，搭配橋上浪漫的星座光雕，完工以來即是新北市熱門觀光景點。

高灘處長黃裕斌表示，今年在辰光橋上設置6座主題光雕燈飾，呈現七彩變換、耀眼奪目效果，橋上與橋下每個角落都展現不同的愛情元素。其中橋上的「曲線之愛」與「璀璨心廊」以獨特的光影設計，宛如時光隧道般絢麗愛心光廊和繽紛動感的炫彩光廊，營造浪漫滿溢的情人節氛圍，可望成為情侶們拍照打卡的熱門景點。

此外，橋上巨型喜鵲光雕是這次展演的最大亮點，搭配橋身如同銀河般光廊帶營造，就像喜鵲在銀河上架起鵲橋，帶領牛郎及織女相見，不僅承載著古老如同神話般的浪漫寓意，也讓每位來訪的情人們共同感受愛情傳遞與甜蜜，框住美麗的愛情。

高灘處補充說明，辰光橋光雕展從今年1月25日起至3月23日止，每日亮燈時間為傍晚5時30分至晚間10時，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，情侶們要把握展出時間。新北河濱公園可從白天玩到晚上，春節假期期間，來到新北大都會公園遊玩時，不妨駐足到夜間感受辰光橋浪漫的光雕展，度過充實又浪漫的假期時光。

前往辰光橋交通資訊為：

捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。或桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

若選擇搭公車，搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。自行開車者，台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路（往新莊方向）直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。