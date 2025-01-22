影／新北副祕柯慶忠玩春聯客製化巧思 送警局長「蛇麼案都破」

新北市政府副秘書長柯慶忠多才多藝，擅長薩克斯風，有街頭藝人證照，他最近重拾書法興趣，寫出不少創意春聯，用生肖蛇字做發想，送給警察局長「蛇麼案都破」，送給財政局長「蛇麼時候都有財」，送給家中賣麵包的同仁「有吐司有財」，讓人會心一笑。

柯慶忠現年57歲，是警官出身，警大外事系、政大法律所畢業後，再赴美進修，取得美國喬治華盛頓大學法學碩士，美國聯邦調查局國家學院232期結業。柯曾在刑事局服務，與市長侯友宜共事多年，柯曾駐美3年半，是警政署首任駐美聯絡官，2011年返台後進新北市政府服務，曾任中和區長、民政局長等職務，著有國際刑事合作概論、實用執法英文、執法英文字彙手冊等書籍。

柯慶忠喜好音樂，讀警大時期曾拿下桃園國樂比賽二胡冠軍。他2016年學習薩克斯風，2年後即取得新北街頭藝人證照，他常受邀在公益場合表演帶動氣氛，將打賞金捐給社區發展協會等對象。

柯活力十足，也喜歡交朋友，他最近公餘重拾毛筆寫春聯，用生肖蛇字當元素做發想，寫出許多吉祥話，還能客製化傳遞不同意涵祝福，他寫給新聞業好友吉祥話是「蛇麼都獨家」，寫給警職好友的祝福是「蛇麼案都破」，送給財政局長的好話是「蛇麼時候都有財」，送給薩克斯風老師的心意是「蛇麼歌都會唱」，送給考生的祝福是「蛇麼題目都會答」。

另外還有「有蛇才有得」、「好運蛇進來」、「蛇麼都如擬」、「蛇麼都讚」、「蛇麼都開心」等，好友們收到這份專屬的祝福，都相當驚喜，直呼「實在太有才華」。