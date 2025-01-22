重慶南路危老都更 退回再審

台北市重慶南路一段109號推動危老都更案，將改建成27層的商辦大樓，但周遭有17座市定古蹟和4座歷史建築，文化局前天開會，周邊文資所有權人及委員對高樓衝擊景觀、天際線，以及下挖的重要建設保護計畫有疑慮，決議退回再審。

從建築師事務所簡報的模擬圖可見新大樓遠高於周邊鄰房，灰色玻璃帷幕的大樓更與老舊典雅歷史建築對比突兀。

基地靠近早年是三好德三郎經營的「辻利茶舖」建物，及128年歷史、挺過白蟻侵蝕及二次大戰轟炸重建的台灣銀行；最近基地的衡陽路17號及重慶南路1段119號三角窗建築，是日治時市街改正建物，展現營造技術流派特色，在台灣已是少見。

台北重慶南路一段的危老都更案，周邊有許多古蹟、歷史建築，被退回再審。記者邱書昱／攝影

近期新北三重才發生小範圍危老都更鄰損案，導致相鄰2棟大樓被迫拆除；這處危老都更案也屬於小範圍開發，且要下挖5層約18公尺深，引發工地安全疑慮。

北市文化局專委邱稚亘說，危老都更案送到都市設計審查會，但因周遭有諸多古蹟及歷史建築，依文化資產保存法第34條先審查建設保護計畫，會中建案周遭的文化資產屋主也到場，質疑開發單位缺乏溝通，眾人和文資委員也對量體樓高設計、低樓層的周邊整合，以及重要建設保護計畫有許多疑慮，最後退回提案，請開發單位整合委員意見再送審。

北市都發局說明，當基地鄰近文化資產，依文資法須經文化資產審議程序，設計與施工須符合文資保存要求，文化局出具同意文件，再向北市建管處申請建照。都發局表示，本案未申請都市計畫容積移轉，基地範圍南側有市定古蹟衡陽路11、13、15及17號店屋，是否得作為容積移轉接受基地，須以文化局確認後不影響古蹟為前提。

當地建國里長許瀞尹認為，老城區需要都更，也希望與古蹟、歷史建築共生，但不能只犧牲地主權利，「如果必須損失容積，該得到補償」。在地的黎明里長鄭燕宗說，希望建商和在地的歷史建築、古蹟都能兼顧到雙方的權益，彼此共好。