侯友宜視察環狀線北環段 民代憂施工地質

新北市長侯友宜昨視察環狀線北環段CF680C區段標，工程進度25.82%，地下化捷運機廠結合公園，並預留五泰輕軌協接介面。民代憂北環段所在位置三蘆地區地質鬆軟，近年地震頻繁，市府要做好品質監控。

北環段是中運量地下化系統，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入北市，新北境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠，預計2031年通車，屆時新店到蘆洲將一車到底，班距從目前5分半縮短至3分半，減少等車時間。

侯友宜表示，北環段北機廠位於三重區集賢環保公園，是首座公園下方具備完整功能的地下捷運機廠，預計2029年完工，地面將有公園供市民使用。

議員顏蔚慈說，三蘆地區地質鬆軟，環狀線去年4月才因地震軌道位移，前晚南台灣發生地震，未來如何確保北環段品質，是捷運局須加強的重點。

另，捷運汐東線將在今年3月動工，市府先拓寬預定路線道路及遷移管線，地方憂心大同路、新台五路設圍籬時，汐止市區將進入交通黑暗期。議員張錦豪建議尖峰時段規畫免費跳蛙公車，減少車流量。議員白珮茹說，車道縮減必然衝擊交通，市府要做好照明等配套，用路人也要體諒包容。

汐東線統包工程已經簽約，包商著手開工前準備。市府先行啟動的要徑工程有兩項主要工程，大同路自來水管線遷移作業已完成，吉林街與福德三路拓寬也在推進，事先排除管線障礙，提供高架墩柱施工，減低交通衝擊。