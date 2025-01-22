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敬老卡擴大使用？ 新北市府待評估

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會無黨團結聯盟昨指出，邁向超高齡社會應對長輩更友善，新北統籌分配稅款將多374億元，應將敬老卡使用範圍擴大至購買生活物品，每月480點未用完更應該能累積，市府也應向中央督促「長照險」加速通過。

新北市社會局回應，新北已確定新增的統籌分配款將至少投入10％於社會福利服務，會持續傾聽各界聲音，待中央經費核定後，通盤考量整體社福量能，精進優化政策。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢指出，老一輩昔日為國家打拚，讓國家變得富裕，政府應該多撥出一點錢，照顧他們的老年生活。新北敬老卡每月480點，當月沒用完就會被收回，主張應該給一些彈性，隔年沒用罄才收回。

市議員李翁月娥說，敬老卡太侷限使用範圍，才會導致用不完，如果可以拿來買牛奶、便當、三明治，怎麼可能讓政府收回？

社會局副局長許秀能回應，敬老卡是為鼓勵長者多一些社會參與，不希望累積，目前大眾運輸有半價優惠，又多給這480點的目的，就是希望有益長輩身心健康。

議員也要求市府應向中央反映長照險要盡速通過，先預繳少少的錢，以利未來超高齡社會的長照問題。

長照

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