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蔣萬安視察市場 黃魚、真鯛年前漲2成

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導

春節連假本周六開始，買年貨人潮增多，北市南門市場買氣提早，排隊到市場外，業者預計過年人潮會更多，市長蔣萬安昨清晨五點也到萬大魚類批發市場、第一果菜批發市場視察。目前供貨穩定，不過，黃魚和真鯛約漲兩成。

昨天雖然是上班日，台北市老字號南門市場買氣已強強滾，知名老店熟食、糕點、現做蛋餃、肉乾等店家都已大排長龍，店家只得拉起紅龍避免插隊，人潮還排到南門市場外。

「很多店家賣到快沒貨，就是一直補貨。」南門市場自治會長王銓國說，今年買氣提早，可能今年大家要出遊，很多人提前來採買，預估連假開始、小年夜、除夕人潮會更多。

蔣萬安昨天到第一果菜批發市場等地視察，預祝攤商新年快樂，市場處表示，蔬菜昨到貨量為1773公噸，平均價格每公斤約為32.6元；水果到貨量為639公噸，平均價格每公斤為86.1元，魚貨的部分，交易量72.4公噸，平均價格每公斤約為125.1元。

台北農產公司副總經理路全利表示，目前菜量供應穩定，不過水果相較往年產量少，會關注春節需求，增量供應。

台北漁產公司業務部經理李俊傑說，漲幅最主要是年底的黃魚和養殖迦納魚（真鯛）約兩成為主，白鯧也應景，但單價可能太高，建議過年有需求的民眾，可以改買國內養殖魚的黃金鯧、紅魚等。

均價 水果 連假

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