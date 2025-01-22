聽新聞
0:00 / 0:00

防施工鄰損 新北擋土勘驗將擴大

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北三重六張街鄰損案，目前危險建物已經拆除，正在清理。記者葉德正／攝影
新北三重六張街鄰損案，目前危險建物已經拆除，正在清理。記者葉德正／攝影

新北三重區六張街工地鄰損案初判疑因擋土措施施工品質不佳，導致淘空鄰地基礎肇禍。市府去年新增建築「擋土安全維護措施勘驗」，卻只適用去年7月後新案，工務局研擬擴大到地下室擋土設施尚未施作完成的建築工程，不限日期一律勘驗，挖到一定程度還要再驗。

工務局長馮兆麟昨在議會做專案報告，馮表示，六張街事發原因初判，疑為擋土措施施工品質不佳致樁外地下水及砂土滲流入開挖區內，致鄰地基礎淘空致房屋傾斜。

馮兆麟說，184號建物在事發當晚倒塌，190號也因傾斜拆除，為增加鄰房安全，後續施作六張街182號側、192號側、194巷2弄後側，共3側鄰房地質強化措施（CCP止水樁），強化鄰房基礎地質，目前已完成。

市府委請新北市土木技師公會、新北市建築師公會及中華民國大地技師公會等3大技師公會針對致災原因詳細調查，待相關事證確認釐清，會將肇事相關人員移送審議及懲戒。

馮兆麟說，善後方面，法制局聘請律師進駐里辦公室，協調建商透過信託方式確保善後誠意，有請里長發放鄰損單供里民填寫，目前回收30份資料，會入案到鄰損程序。重建部分，都更處啟動畫定更新地區作業，研議比照403地震，後續推動更新時，得降低同意比率，加速更新腳步。

為強化把關措施，市府去年新增建築工地擋土安全維護措施勘驗，適用對象為去年7月1日起領得建築執照工程，後續將研擬擴大，不限領照日期都要勘驗。

議員陳啟能說，聽聞該工地早就滲水、地質流失3天，監造單位沒通報市府，顯然監督通報機制出了問題。

出包的莘聖建設表示，鄰房災損已做補強，坍塌戶全數安置，並支付1年租金，持續針對賠償、買賣與改建方式協商。預售屋承購戶若有疑慮也可全額退訂。

建築師 災損

延伸閱讀

新北市府拒借場地給罷免團體 交通局：通行安全考量

學期末聽故事包元寶 新北萬里幼兒園歡樂過新年

侯友宜視察北環段捷運機廠 民代憂地質影響施工品質

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場 2026年完工有528個車位

相關新聞

重慶南路危老都更 退回再審

台北市重慶南路一段109號推動危老都更案，將改建成27層的商辦大樓，但周遭有17座市定古蹟和4座歷史建築，文化局前天開會...

防施工鄰損 新北擋土勘驗將擴大

新北三重區六張街工地鄰損案初判疑因擋土措施施工品質不佳，導致淘空鄰地基礎肇禍。市府去年新增建築「擋土安全維護措施勘驗」，...

蔣萬安視察市場 黃魚、真鯛年前漲2成

春節連假本周六開始，買年貨人潮增多，北市南門市場買氣提早，排隊到市場外，業者預計過年人潮會更多，市長蔣萬安昨清晨五點也到...

敬老卡擴大使用？ 新北市府待評估

新北市議會無黨團結聯盟昨指出，邁向超高齡社會應對長輩更友善，新北統籌分配稅款將多374億元，應將敬老卡使用範圍擴大至購買...

侯友宜視察環狀線北環段 民代憂施工地質

新北市長侯友宜昨視察環狀線北環段CF680C區段標，工程進度25.82%，地下化捷運機廠結合公園，並預留五泰輕軌協接介面...

淡水古蹟博物館走春 可帶毛小孩

春節將至，新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館，且大年初二另將在淡水紅毛城發放限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。