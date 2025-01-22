防施工鄰損 新北擋土勘驗將擴大

新北三重區六張街工地鄰損案初判疑因擋土措施施工品質不佳，導致淘空鄰地基礎肇禍。市府去年新增建築「擋土安全維護措施勘驗」，卻只適用去年7月後新案，工務局研擬擴大到地下室擋土設施尚未施作完成的建築工程，不限日期一律勘驗，挖到一定程度還要再驗。

工務局長馮兆麟昨在議會做專案報告，馮表示，六張街事發原因初判，疑為擋土措施施工品質不佳致樁外地下水及砂土滲流入開挖區內，致鄰地基礎淘空致房屋傾斜。

馮兆麟說，184號建物在事發當晚倒塌，190號也因傾斜拆除，為增加鄰房安全，後續施作六張街182號側、192號側、194巷2弄後側，共3側鄰房地質強化措施（CCP止水樁），強化鄰房基礎地質，目前已完成。

市府委請新北市土木技師公會、新北市建築師公會及中華民國大地技師公會等3大技師公會針對致災原因詳細調查，待相關事證確認釐清，會將肇事相關人員移送審議及懲戒。

馮兆麟說，善後方面，法制局聘請律師進駐里辦公室，協調建商透過信託方式確保善後誠意，有請里長發放鄰損單供里民填寫，目前回收30份資料，會入案到鄰損程序。重建部分，都更處啟動畫定更新地區作業，研議比照403地震，後續推動更新時，得降低同意比率，加速更新腳步。

為強化把關措施，市府去年新增建築工地擋土安全維護措施勘驗，適用對象為去年7月1日起領得建築執照工程，後續將研擬擴大，不限領照日期都要勘驗。

議員陳啟能說，聽聞該工地早就滲水、地質流失3天，監造單位沒通報市府，顯然監督通報機制出了問題。

出包的莘聖建設表示，鄰房災損已做補強，坍塌戶全數安置，並支付1年租金，持續針對賠償、買賣與改建方式協商。預售屋承購戶若有疑慮也可全額退訂。