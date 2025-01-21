台北國際動漫節2月登場 估創2.5億元商機

第13屆台北國際動漫節將在農曆春節後登場，今年海外亮點卡司包含曾聲演「龍貓」的日本聲優日高法子、「膽大黨」聲優若山詩音等，主辦單位今天預估，5天展期可創新台幣2.5億元商機。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，主辦單位今天透過新聞稿表示，此次展覽共吸引逾百家廠商參展，除漫畫、動漫畫周邊商品外，舞台活動也不間斷，預估展期總參觀人次可達48萬人次。

此次備受矚目的海外卡司日高法子，日前也透過曼迪傳播錄製影片向台灣粉絲打招呼，她說，距離上次來台灣出席活動是12年前，雖然有段時間了，但現今回想起台灣粉絲的熱情支持，仍感到非常激動。

「膽大黨」去年開播即成為高人氣動畫，講述生於靈媒世家的高中女生小桃與熱愛神秘學的同學厄卡倫，如何因外星人和幽靈而展開冒險，兩人更因此更為熟悉彼此甚至擦出戀情火花。

動畫代理商木棉花今年也邀請到飾演主角「小桃」的聲優若山詩音訪台，若山詩音從小就出演電視劇和電影，目前活躍於聲優領域，過往聲演角色包含「知道天空有多藍的人啊」相生葵、「Lycoris Recoil莉可麗絲」井之上瀧奈等。

主辦單位表示，為響應文化部培養藝文消費人口、振興文創產業發展目的，今年共超過50家攤商的特定商品，可使用文化幣進行消費折抵。今年起文化部進一步加碼，擴大發放文化幣至13到22歲，自國中到大學的青年粉絲們均適用。

第13屆台北國際動漫節2月6日至10日於南港展覽館一館舉行。