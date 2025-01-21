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新北市府拒借場地給罷免團體 交通局：通行安全考量

中央社／ 新北21日電
圖為新北市府大樓。圖／新北市政府提供
圖為新北市府大樓。圖／新北市政府提供

民進黨新北市議員林秉宥批新北市府以「行政中立」為由拒借場地給罷團；交通局回應，無任何政治考量，罷團要借板橋公車站人行道，基於通行安全考量才拒借。

林秉宥在臉書（Facebook）貼文稱「我擔心的事情果然發生了。新北市政府交通局以『行政中立』為由不出借公有地給罷免團體集會遊行，而且是根據『內部規定』」。

林秉宥表示，「台灣人民啊，你以為憲法規定人們有選舉、罷免、創制複決權，是真的嗎？一個不知道名稱的內部規定就可以沒收了啦。」此貼文引網友熱議並留言「太誇張了」。

交通局向中央社記者表示，板橋車站周邊每天都有上萬人進出，因此，基於通行安全考量，包括公車站等周邊地區，向來都不會出借路權給任何團體，這和是不是罷團無關。

交通局表示，在人民集會遊行申請上，市府不會有任何政治考量，若有團體要借車站附近以外的其他地點，只要不影響通行安全，交通局都會依相關規定辦理。

林秉宥向中央社記者表示，罷團請他的服務處協助申請27日集會遊行，集會地點就在縣民大道及新府路口的公車站前人行空地，主要是對返鄉民眾進行3小時的快閃宣傳對藍委罷免的訴求，人數僅10人，不理解為何會影響通行安全，「大概這10人都是身高15公尺級的巨人吧」。

新北 罷免 集會遊行

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