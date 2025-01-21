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寶林茶室後…北市食安防堵大變革 首案適用初瓦、嚮辣案

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，地檢署今依「食安法」、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴寶林負責人黎仿軒等5人。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，地檢署今依「食安法」、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴寶林負責人黎仿軒等5人。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室食物中毒案去年造成6人喪命，北市衛生局因應此事件，也啟動研議精進作為及防堵措施，包含加嚴疑似食品中毒案的停業標準，若有收治加護病房等狀況，無論幾人都命業者停業，至於要求復業需完成4小時教育訓練，首個適用案例為初瓦、嚮辣案。

衛生局表示，一是邀集專家學者精進疑似食品中毒案件辦理流程，修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除了原有疑似食品中毒通報就醫達6人含以上，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺、語言及吞嚥困難等特殊狀況的重大案件，無論人數都得命業者立即暫停作業，並擴大採檢現場所有的食品及其原料。

衛生局說，二是疑似食品中毒案件依法被命令暫停作業的業者，除需依食品良好衛生規範準則改善完成外業者，也需完成4小時教育訓練後，始得申請復業；首個適用的疑似食物中毒案，是去年4月爆發上百人就醫的王品集團「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」。

衛生局指出，三是針對北市內39處百貨公司成立稽查專案增加稽查頻率，訂定高違規、高風險的食品業者稽查抽驗計畫，也邀集百貨公司樓管共同研商，包含美食街櫃位自主管理、建議食品業者登錄與投保產品責任險等相關資訊納入合約，同時落實餐飲分級評核制度。

衛生局提及，四是北市府已擴增衛生局33名稽查人力，目前已聘用30人，另撥補經費成立「食因性疾病檢驗組」，增購檢驗用分析儀器及實驗室設備，也已購置軟毛青黴酸、β-硝基丙酸、蘆薈素A、蘆薈素B、河豚毒素及組織胺等毒性物質標準品。

衛生局進一步說，已建立邦克列酸及唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型的檢測方法，正在開發及建立軟毛青黴酸、河豚毒素、β-硝基丙酸、組織胺、蘆薈素、食品中毒菌分子生物檢測技術及諾羅病毒分子生物檢測技術等；去年5月起至12月，累計抽驗34件產品，檢驗結果均未檢出邦克列酸。

衛生局說，五是去年12月起，疑似食品中毒通報案件將邦克列酸列入監測，累計食餘檢體11件，工作人員手部檢體及環境檢體228件，檢驗結果均未檢出。

衛生局 食物中毒

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