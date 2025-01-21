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低溫血庫拉警報 新北汐止義民里辦捐血送火鍋

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
血庫拉警報，汐止義民里和警分局合辦捐血活動，募集民眾熱血。 圖／觀天下有線電視提供
血庫拉警報，汐止義民里和警分局合辦捐血活動，募集民眾熱血。 圖／觀天下有線電視提供

前陣子好幾天低溫特報，天氣冷影響民眾捐血意願，過年前血庫拉警報，今(21)日汐止區義民里就和警分局合辦捐血送火鍋活動，號召大家捲袖捐熱血，只要捐500c.c.還送火鍋兌換券，吸引不少民眾排隊響應，當天總共募集133袋的熱血。

募集汐止人的愛心，趕在過年前，汐止區義民里結合汐止警分局、汐止警友站、社后警友站，舉辦你捐血我送火鍋活動，尤其前陣子連續好幾天低溫特報，天氣冷影響民眾捐血意願，過年前血庫拉警報，一早汐止區長林慶豐特地來響應，捲起袖子捐熱血。

汐止警分局長徐俊生也帶頭，帶著警察同仁一起捐血，一早大型捐血車進駐汐止派出所前，民眾陸續報到，先填基本資料、量血壓後，上捐血車挽抽捐熱血，這次主辦單位一樣提供了豐富的小禮物，除了有紅豆湯、蛋、紀念幣、充電線之外，捐500c.c.還加送火鍋兌換券，民眾說，一直都有捐血習慣，最近鬧血荒，希望能幫助需要幫助的人。

義民里長吳佩銘表示，今天義民里舉辦你捐血我送火鍋活動，感謝警友站以及警分局出借場地，而天氣也很好，出了大太陽，三個月前第一次舉辦，成績破紀錄，也希望這次能再破自己的紀錄，募得更多汐止人的熱血，幫助更多需要幫助的人，也紓解血荒。

捐血 汐止 火鍋

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