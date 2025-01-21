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鄞山寺攜手淡水警 寒冬送暖助獨老好過年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
鄞山寺與淡水警分局合作，要在農曆年前慰問獨居長者，傳遞社會溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
鄞山寺與淡水警分局合作，要在農曆年前慰問獨居長者，傳遞社會溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄞山寺，由廟方與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者致贈物資關懷活動，由淡水警分局分局長帶領分局內各派出所長、警察志工、服務中隊等組成關懷團，於春節年假前，慰問淡水區獨居老人，關懷物資就堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計64位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，廟方連續15年的舉辦就是要讓長者感受溫暖，準備的慰問物資與紅包，更是對弱勢家庭的一份深切關愛，這場活動不僅是警察與廟方的合作，更是對社區獨居老人和中低收入戶的一次真摯呵護，淡水警分局的警勤區員警將鄞山寺的愛心轉化為實際的行動，將物資送到64位獨居長者的手中。

由鄞山寺主委、淡水警分局長會同鄧公里長及北新里長來到北新里內的這位獨居長者家中親送物資，而他可是素人音樂家尤榮坤，因為出生不久就罹患罕病導致雙目失明，並患有小兒麻痺，右腳無力，即便如此，他仍靠僅有的一隻腳，走出了精釆的人生，相當勵志。

淡水警分局長彭正中表示，由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，希望社會大眾可以多多關懷獨居長者，而這次將物資與紅包送到他們手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。

淡水 獨居老人 紅包

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