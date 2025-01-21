寶林茶室案偵結 北市擴人力編經費驗邦克列酸

台北市寶林茶室信義店食物中毒釀6人死亡、24人輕重傷；衛生局表示已擴增33人成立「食因性疾病檢驗組」、去年12月起，疑似食品中毒通報將邦克列酸列入監測，均未檢出。

台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、24人輕重傷；原因為寶林茶室將拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受邦克列酸毒素污染。

北市衛生局今以新聞稿指出，113年3月24日接獲寶林茶室A13店疑似食品中毒案件後，24日及25日連續稽查作業場所，並採集作業人員手部檢體及環境檢體，針對可疑食材啟動跨縣市溯源稽查，並於人體檢體檢出邦克列酸後，積極探詢各界檢驗可行性，感謝台灣大學法醫學研究所第一時間協助衛生局進行檢驗，於作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，為檢調起訴關鍵證據，也確認寶林茶室最終責任。

衛生局於調查期間，查獲寶林茶室未投保產品責任險處分新台幣300萬元、提供資料不實處分50萬元、查獲逾期食品處分48萬元、技術證照人員比率不符規定處8萬元等，已累計加重裁罰達406萬元。

衛生局說，在研議精進作為及防堵措施方面，邀集專家學者精進疑似食品中毒案件辦理流程，重大案件立即暫停作業。並擴大採檢現場所有食品及其原料。

此外，針對北市內39處百貨公司成立稽查專案增加稽查頻率，並落實餐飲分級評核制度；疑似食品中毒案件依法被命令暫停作業業者，除需依食品良好衛生規範準則改善完成外，業者也需完成4小時教育訓練後，才能申請復業。

衛生局並說，已擴增33名稽查人力及撥補經費成立「食因性疾病檢驗組」，並完成建立邦克列酸檢驗技術，去年5月起截至12月，累計抽驗34件產品，檢驗結果均未檢出，將持續進行監測，確保市售食品安全。

衛生局表示，去年12月起，疑似食品中毒通報案件將邦克列酸列入監測，累計食餘檢體11件，工作人員手部檢體及環境檢體228件，檢驗結果均未檢出。

衛生局說，民事部分，法務局已要求業者負起責任，目前已協助1名死者家屬與業者達成和解，並受理其他4案受害人及家屬調解申請，正協助向業者求償調解程序，目前4案均已進行第1次調解，並安排農曆年後進行第2次調解。

台北市長蔣萬安今下午出席台北市立聯合醫院年前慰勞行程，被問及此事時則表示，已增加人力、編列經費成立實驗室，且把疑似食品中毒事件停業相關標準改得更嚴格，北市的堅定立場就是追究到底。