學期末聽故事包元寶 新北萬里幼兒園歡樂過新年
學期末最後一天上課日，因為也接近農曆新年的日子，新北市立萬里幼兒園就特別辦理了新年特別活動，從戲劇中告訴小朋友新年的由來，為什麼要放鞭炮嚇走年獸、包水餃象徵元寶以及除舊佈新增添喜氣要寫春聯等等，讓孩子從遊戲中認識傳統農曆新年。
萬里幼兒園園長鍾綺芬說，今年老師們演出的戲劇採用閩南語發音，孩子們看得相當專注，還有幸運的餃子中，幸運兒可能會吃到包有葡萄乾的內餡，讓小朋友一整天又驚又喜！更在闖關遊戲中學習年年有餘、財運滾滾等新年的吉祥話，最後將吉祥話向財神爺說就能獲得小禮物獎勵。
萬里幼兒園期待透過學期末有趣的新春活動，要讓孩子們更加瞭解傳統習俗與節日應景的活動，在過年期間陪伴家人的同時，也可以將在校所學用上，與家人們一起度過快樂的新春時光。
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