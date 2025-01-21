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學期末聽故事包元寶 新北萬里幼兒園歡樂過新年

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園利用學期末辦理新年活動，讓孩子們從活動中認識農曆新年。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園利用學期末辦理新年活動，讓孩子們從活動中認識農曆新年。 圖／紅樹林有線電視提供

學期末最後一天上課日，因為也接近農曆新年的日子，新北市立萬里幼兒園就特別辦理了新年特別活動，從戲劇中告訴小朋友新年的由來，為什麼要放鞭炮嚇走年獸、包水餃象徵元寶以及除舊佈新增添喜氣要寫春聯等等，讓孩子從遊戲中認識傳統農曆新年。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，今年老師們演出的戲劇採用閩南語發音，孩子們看得相當專注，還有幸運的餃子中，幸運兒可能會吃到包有葡萄乾的內餡，讓小朋友一整天又驚又喜！更在闖關遊戲中學習年年有餘、財運滾滾等新年的吉祥話，最後將吉祥話向財神爺說就能獲得小禮物獎勵。

萬里幼兒園期待透過學期末有趣的新春活動，要讓孩子們更加瞭解傳統習俗與節日應景的活動，在過年期間陪伴家人的同時，也可以將在校所學用上，與家人們一起度過快樂的新春時光。

幼兒園 萬里

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