酸酸甜甜幸褔滋味 新北三芝三和社區打造洛神新產品

三芝區三和社區風景優美，還有酸酸甜甜的洛神花也相當知名，在社區裡，幾乎家家戶戶都會製作一些洛神製品，而社區為了走出自我特色，今年再推出兩樣新產品，洛神花一口酥以及粉色超浪漫的洛神美人鹽，讓喜愛洛神酸甜的民眾，可以透過多元洛神製品，為生活增添更多粉紅酸甜幸福滋味。

三和社區發展協會榮譽理事長劉秀鳳說，為了要展現三和社區的獨特特色，社區近幾年來特別研發出洛神花的相關產品，有法式洛神軟糖、洛神蘋果醋以及洛神蘋果醬，今年過年前再推出可以當零食吃的一口酥與融和三芝茭白筍的美人鹽，粉紅的喜氣色調，在過年期間最應景，民眾自己品嚐或是當伴手禮送人都相當不錯。

新產品洛神一口酥香酥可口，健康無負擔，是完美下午茶點心，而洛神美人鹽，讓料理多一份獨特風味。三和社區洛神優質產品，目前有部分產品在誠品通路上架，而新產品洛神一口酥與洛神美人鹽則是限於三和社區發展協會臉書官網販售。

三和社區發展協會榮譽理事長劉秀鳳指出，三和社區期待透過洛神花產品的研發與販售，能夠為社區帶動更多的經濟收入，除了回饋社區外，更加還能夠給社區的農友們一個肯定，促進洛神花擴大種植，也讓三和社區逐漸走出專屬自己的特產特色。