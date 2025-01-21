新北平溪納骨堂歲末年節祭拜 開放服務至除夕中午

平溪區公所於歲末年終在第一公墓納骨堂舉行歲末年節祭拜，由區長李天民偕各課室主管、承辦同仁等向佛祖、菩薩、土地公、歷代各姓祖先等祭拜，願平溪各項建設穩定發展，居民安居樂業，平溪納骨堂今年配合春節，將開放服務至一月二十八日除夕當天中午，一月二十九日至二月三日將公休，請民眾多加留意。

平溪區公所每年在農曆過年前夕，都會在第一公墓納骨堂舉行祭祀典禮，今年一樣由區長李天民帶領各課室主管，持香虔誠祭拜，感謝各方庇佑，讓平溪地區平安度過一年，也祈求來年境內四時無災，八節有慶。

平溪區區長李天民表示，配合114年春節期間公立納骨塔開放服務時間，第一公墓納骨堂開放服務至一月二十八日除夕當天中午12點。一月二十九日至二月三日初六期間，納骨堂為公休，將於二月四日開放服務。另推廣新北市線上追思系統，歡迎民眾連結新北市政府線上追思系統於家中即可祭拜祖先。