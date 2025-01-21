影／淡水十景外另一美景淡江大橋 鋼梁節塊焊接閉合

淡江大橋主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，完工後會是世界最大跨徑 450公尺的單塔不對稱斜張橋。是世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，也是札哈的遺作。淡江大橋將是連接淡水與八里重要交通樞紐。完工後，將有效改善淡海地區聯外交通的塞車問題;往來淡水、八里可以縮短15公里路程、節省20分鐘車程，並減少台2線竹圍路段、關渡大橋的車流量，有效縮短淡水地區往來桃園機場與台北港交通時間。

淡江大橋目前工程進度逾77%，橋面預計在2025年3月，在淡水端的鋼梁節塊閉合，9月八里端的鋼梁節塊閉合，屆時即完成結構連接、全橋閉合，可望在同年12月可完工，隔年3月通車。橋體內也預留了淡海輕軌「八里延伸線」所須的橋面空間。橋梁的設計不僅考量自然景觀也提高耐震性能，可承受7級震度，並採多道防線確保強震時不倒塌，能維持通行，以利救災逃生。

值得一提，橋面為了減輕重量及耐震度的考量，橋面每個鋼橋節塊的閉合，沒用一顆螺栓，全採用焊接閉合，也因而減少了10％橋梁重量。

在淡江大橋的主塔，其高度達211.4公尺，目前施做高度已達152公尺。塔身以3D曲面的造型蜿蜒而上，共53段的昇層(節)。從U1到U53，每一段昇層的3D曲面造型皆不同，增加了工程難度，其中第一個昇層就用了70天才完成，剩下還有52個昇層。這讓工程團隊相當憂心是否能如期完成。曾有專家學者建議，不如將橋塔3D曲面改為直線，以利施工。

所幸，施做主塔昇層的模板、鋼筋工班從做中學，昇層的建造時間從70天縮短至20天;且在主橋的塔腳合併後，採自動爬模系統，現在最快7天可完成一個昇層。