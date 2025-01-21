菸害防制法上路近2年 新北查獲6萬多條加熱菸、電子煙

菸害防制法修法上路近2年，新北衛生局迄今查獲6萬多條，入境之非法加熱菸及電子煙，銷毀逾6噸違法品，且截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。春節將至，出返國人數增加，衛生局呼籲，違法攜帶入境者，最高可處500萬罰鍰。

新北衛生局說，新北迄今查獲高達6萬多條，入境之非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品。據菸害防制法規定，禁止製造、輸入、販賣、展示及使用電子煙，及未經健康風險評估的加熱菸及組合元件，截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。

而販賣或於網站轉傳違法產品訊息等廣告行為，最高可處100萬元，製造或輸入業者最高可處5000萬罰鍰。春節將至，出返國人數增加，海關對進口包裹及入境旅客行李加強檢查，出國旅遊或跨國購買物品，勿存僥倖心態，別讓違法產品傷了荷包又傷了健康。

衛生局說，傳統紙菸、電子煙、加熱菸都會對人體健康造成危害。世界衛生組織表示，吸菸引起心血管和呼吸系統疾病，以及超過20多種癌症甚至死亡，提醒吸菸民眾，為自己、為家人加入戒菸行列，新北市各區衛生所提供戒菸服務，或撥打免付費戒菸專線0800-636363。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康