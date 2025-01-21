快訊

大阪知名地標「通天閣」疏散遊客！商店街火警釀1傷 延燒500平方公尺

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

聽新聞
0:00 / 0:00

環狀線前車之鑑 議員促新北委託台北代辦捷運都該換約

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線後續求償各界關注。本報資料照片
環狀線後續求償各界關注。本報資料照片

環狀線去年一度因震損中斷，今天捷運局長李政安到議會專案報告，新北市議員卓冠廷除再次提出合約和保固爭議，也提議，為避免後續一樣由台北市主辦的樹林萬大線又不幸出現爭議，應即刻「研議換約」，確保雙北市政府都有責也有權處理爭議事件。捷運局長李政安表示，交通部目前沒有相關設計，都有建議過，都可以討論，會再研究。

卓冠廷表示，他在去年10月28日質詢新北市長侯友宜時便提出，新北市是捷運環狀線的業主，與台北市政府的行政合約就明定「因辦理本工程所生之所有權利義務、債權債務等，應由乙方（台北市）依法處理。」

而台北市與中華工程的承攬合約更載明「廠商無法預期或是採取防備措施者」才能因天災免除保固責任，環狀線在未達6級震度就鋼梁錯位，本來就該保固，台北市也該依照合約協助新北市，卻變新北市自己墊付14億，慘當冤大頭。

卓冠廷說，2015年台中捷運工程事故發生時，捷運綠線由交通部、台中市、台北市簽訂三方合約，起初就發生「台北市負責施工，但施工品質無法被台中市議會監督」的問題，後來透過換約才讓權責相符。

卓冠廷指出，現在環狀線爭議已發生，樂見跨黨派議員終於都看清楚合約和求償角色的問題，也盼捷運局別再受悶氣又不敢向該負責的台北市政府吭聲。而未來因還有中和萬大樹林線一樣由台北市主辦，爭議問題恐難避免，因此卓冠廷也提案捷運局和法制局「一個月內研議換約」並獲主席裁示。卓冠廷盼參考台中經驗，讓各機關權責相符，新北別再繼續當冤大頭。

卓冠廷 台中捷運

延伸閱讀

環狀線8處螺帽鬆脫非地震因素 議員質疑安全性

環狀線求償最快3月提告中工 新北議員認為也要告北市府

藍白嗆跟司法「釘孤枝」 綠：藍白政要貪腐多 算帳找錯人

環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

相關新聞

影／淡水十景外另一美景淡江大橋 鋼梁節塊焊接閉合

淡江大橋主橋段長920公尺，橋塔高211.4公尺，完工後會是世界最大跨徑 450公尺的單塔不對稱斜張橋。是世界知名建築師...

環狀線8處螺帽鬆脫非地震因素 新北市議員質疑安全性

環狀線鑑定報告日前出爐，新北市捷運局長李政安今天到議會專案報告，市議員張嘉玲指出，中華工程未按圖施工，是只僅限事故地點，...

環狀線求償最快3月提告中工 新北議員認為也要告北市府

環狀線去年0403地震受損，鑑定結果今年出爐，認為中華工程未按圖施工，新北市捷運局長李政安今天到議會專案報告，強調最快3...

寶林茶室後…北市食安防堵大變革 首案適用初瓦、嚮辣案

寶林茶室食物中毒案去年造成6人喪命，北市衛生局因應此事件，也啟動研議精進作為及防堵措施，包含加嚴疑似食品中毒案的停業標準...

菸害防制法上路近2年 新北查獲6萬多條加熱菸、電子煙

菸害防制法修法上路近2年，新北衛生局迄今查獲6萬多條，入境之非法加熱菸及電子煙，銷毀逾6噸違法品，且截至目前，尚無任何加...

環狀線前車之鑑 議員促新北委託台北代辦捷運都該換約

環狀線去年一度因震損中斷，今天捷運局長李政安到議會專案報告，新北市議員卓冠廷除再次提出合約和保固爭議，也提議，為避免後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。